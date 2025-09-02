U Craiova atacă titlul cu Monday Etim! Nigerianul a devenit, oficial, „leu“

După transferul lui Adrian Rus (29 de ani) de la Pisa, Universitatea Craiova a mai rezolvat un transfer în cursul zilei de marți, 2 septembrie. Atacantul Monday Etim (aripă dreapta de 26 de ani) de la Hillerod, din liga a doua din Danemarca a semnat cu echipa pregătită de Mirel Rădoi.

Pe rețelele sociale, Universitatea Craiova a anunțat transferul lui Monday Etim, care a semnat un contract valabil pentru următorii 3 ani.

„Bun venit la Știința, Monday Etim! Universitatea Craiova își întărește compartimentul ofensiv și l-a transferat astăzi pe Monday Etim, de la formația Hillerod. Nigerianul în vârstă de 26 de ani a semnat cu Știința un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Noul nostru leu a evoluat în trecut la echipe precum Hillerod, Roskilde, Helsingor, Orange County și FC Toros. Succes în familia alb-albastră!”, au scris oltenii pe Facebook.

Montverde Academy, LA FC, Orange County, RGV FC Toros, FC Roskilde, FC Helsingor și Hillerod sunt echipele pentru care nigerianul a mai evoluat.

