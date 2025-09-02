32.8 C
Știri de ultima orăSportFotbalŞtiinţa şi-a „betonat“ defensiva! Adrian Rus a bătut palma cu Universitatea Craiova

Ştiinţa şi-a „betonat“ defensiva! Adrian Rus a bătut palma cu Universitatea Craiova

De Tiberiu Cocora

Ştiinţa şi-a „betonat“ apărarea! Adrian Rus (30 de ani) a semnat cu Universitatea Craiova în cursul zilei de marţi, ultima de mercato. De asemenea, Monday Etim (26 de ani) a ajuns și el la un acord cu formația lui Mirel Rădoi şi va semna în cursul acestei zile, dacă va trece de vizita medicală.

„𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Bun venit la Știința, Adrian Rus! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an. Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK și Balmazujvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru Echipa Națională a României. Succes în familia alb-albastră!“, se arată în comunicatul Universităţii Craiova.

După despărțirea recentă de Pisa, Adrian Rus a rămas liber de contract. Acum, el s-a înţeles cu liderul Superligii și se va întoarce în România după șase ani. Ultimul club la care a jucat în țară a fost Sepsi OSK, în sezonul 2018-2019.

Astfel, cu acest transfer, Universitatea Craiova ajunge la 14 jucători aduși în această vară. Lista se poate mări dacă Monday Etim va semna, la rândul său, cu Universitatea.

  • Florin Ștefan – de la Sepsi
  • Steven Nsimba – De la FC Aubagne, fără sumă de transfer
  • Darius Fălcușan – 300.000 de euro, de la Empoli U23
  • Assad Al-Hamlawy – un milion de euro de la Slask Wroclaw
  • Luca Băsceanu – un milion de euro de la Farul
  • Oleksandr Romanchuk – 750.000 de euro de la Kryvbas
  • Mihnea Rădulescu – 250.000 de euro de la Petrolul
  • Nikola Stevanovic – 100.000 de euro de la Oțelul
  • David Matei – 75.000 de euro de la Steaua
  • Alexandru Crețu – De la Al-Wehda, fără sumă de transfer
  • Samuel Teles – De la Oțelul, fără sumă de transfer
  • Tudor Băluță – De la Slask Wroclaw, fără sumă de transfer
  • Pavlo Isenko – De la Vorskla Poltava.

