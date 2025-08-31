Echipa patronată de familia Mititelu, FCU Craiova, a debutat cu o remiză în noul sezon al Ligii 3. Elevii lui Dan Vasilică au încheiat la egalitate, 0-0, partida susţinută sâmbătă seară, pe stadionul „Municipal“ din Severin, în faţa grupării Academica Balş.

FCU: Pena – Raicea, Bălaşa, Biosan, Cîrstea – Ilie, Constantinescu, Manea, Sima – Angelo, Blănuţă. Rezerve: Firulescu, Mogoşanu – A. Cîrstea, Badele, Crăciun, Rădoi, Truşcă, Purcaru.

În runda viitoare, FCU va juca tot acasă, împotriva echipei CSM Cetatea Turnu Măgurele (sâmbătă, 6 septembrie, ora 17.00).

