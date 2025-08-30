Echipa secundă a clubului Universitatea Craiova a început cu o remiză noua ediţie de campionat de la Liga 3. „Satelitul“ Ştiinţei a încheiat 1-1 partida susţinută vineri seară, în deplasare, cu LPS HD Clinceni.

Gazdele au deschis scorul prin Bogdan Tănase (’18). „Leuţii“ au replicat prin Alex Popescu în minutul 71.

Universitatea II Craiova: Preda – Simion, Mendy, Yabre, Neacşu, Muntean, Sala, Chifa, Ene, Luţă, Tase. Au mai intrat: Al. Popescu, Mandagiu, Şerban, Zamfir. Antrenor: Corneliu Papură.

În runda viitoare, „satelitul“ Ştiinţei va juca tot în deplasare, la Balş, împotriva echipei locale, Academica. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 17.00, pe stadionul „Parc“ din Balş.

