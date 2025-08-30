Începe să se mai amelioreze jocul echipei CSM Slatina, chiar dacă a rămas fără victorie şi după etapa a 5-a din Liga 2. Trupa lui Claudiu Niculescu a reuşit să încheie la egalitate, scor 1-1, partida disputată sâmbătă, în Moldova, împotriva echipei Poli Iaşi, o altă formaţie cu pretenţii, dar suferindă.

Gruparea olteană a fost cea care a deschis scorul. A făcut-o prin George Leaţă, care a transformat fără emoţii o lovitură de la 11 metri obţinută de spaniolul Rodri Hernando (’45+1, 0-1).

Gazdele au restabilit egalitatea tot în prelungiri, dar în repriza secundă, prin Kingsley Ofori, cu o reluare de la 2 metri (’90+1, 1-1).

Poli Iași: Jesus Fernandez – Opriș, Elo, Inglada, Ștefanovici – D. Iancu (’46, Ofori), Ghindovean (’78, Șeroni), R. Farcaș – R. Gligor (’62, Hrib), Tiehi, Ferhaoui (’62, Bruninho). Antrenor: Anthony da Silva.

CSM Slatina: Răcășan – Lăpădătescu, Al. Sima, Siafa Etoha, T. Oltean, Leață (’65, Mihaiu), Prejmerean (’80, Chibsah), A. Stan, Mitran, Rodri Hernando (’80, Kayondo), M. Lupu (’34, C. Radu). Antrenor: Claudiu Niculescu.

Cartonaş roşu: Raman Chibsah ’90+2.

Au arbitrat: Mihai Ene – Mihăiță Noroc, Marius Bărbulescu; Bogdan Jijiie.

Observatori: Ioan Onicaș (CCA), Ștefan Donciu (FRF).

În etapa viictoare, CSM Slatina va juca pe teren propriu cu CS Tunari (13 septembrie, ora 11.00).

