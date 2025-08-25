Liga Campionilor | Istvan Kovacs, delegat la meciul FC Copenhaga – FC Basel

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul FC Copenhaga – FC Basel, contând pentru manșa retur a play-off-ului Ligii Campionilor. Acesta va fi ajutat de o brigadă complet românească, din care mai fac parte asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, precum și al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla la acest meci Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

În partida tur, disputată în Elveția, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1.

Partida FC Copenhaga – FC Basel, din manșa secundă a a play-off-ului Ligii Campionilor, se va disputa miercuri, de la ora 22:00, la Copenhaga.

Citește și: Jucătorii Ştiinţei, bucuroşi după succesul cu Petrolul