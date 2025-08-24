26.7 C
Liga 2 | Rezultatele meciurilor din etapa 4

De Alexandru VIRTOSU

Vineri, 22 august: CSC Şelimbăr – Sepsi Sf. Gheorghe 0-2.
Sâmbătă, 23 august: Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara 0-1, CSC Dumbrăviţa – ASA Tg. Mureş 2-3, AFC Câmpulung Muscel – FC Bihor Oradea 2-1, Steaua Bucureşti – CSM Reşiţa 2-1, Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Dinamo Bucureşti 3-0, FC Bacău – Concordia Chiajna 1-1, Gloria Bistrița – CS Tunari 2-2, CSM Slatina – CS Afumaţi 0-2, FC Voluntari – Poli Iaşi 0-0.
Duminică, 24 august: Olimpia Satu Mare – Chindia Târgovişte 2-4.

Clasament: 1. Tg. Mures 10 puncte (golaveraj 10-3), 2. Steaua 10 (9-3), 3. Corvinul 10 (4-0), 4. Voluntari 10 (4-1), 5. Reșița 9 (13-4), 6. Bihor 9 (9-5), 7. Chiajna 7 (12-5), 8. Chindia 7 (8-5), 9. Iași 7 (5-2), 10. Afumaţi 7 (6-4), 11. Ceahlăul 7 (5-9), 12. Sepsi 5 (3-3), 13. Bacău 4 (6-7), 14. Buzău 4 (4-5), 15. CS Dinamo 4 (4-7), 16. Dumbrăvița 3 (7-10), 17. Bistriţa 3 (3-6), 18. Câmpulung 3 (4-13), 19. Tunari 2 (5-8), 20. Slatina 1 (2-6), 21. Șelimbăr 0 (2-9), 22. Satu Mare 0 (4-14).

