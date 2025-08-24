Divizionara secundă CSM Slatina continuă să dezamăgească. A „reuşit“ să bifeze a treia înfrângere din noul sezon şi a doua consecutivă pe teren propriu. De data aceasta, echipa antrenată de Claudiu Niculescu a pierdut în faţa echipei CS Afumaţi, scor 0-2.

Ilfovenii au dat câte un gol pe repriză. În prima parte a înscris Alexandru Iamandache (’36), care a reluat imparabil de la 5 metri. Cea de-a doua reuşită i-a aparţinut lui Vlad Ghineţ (’90+7), care a transformat un penalti obţinut tot de el, după un fault al lui Abel Stan.

De menţionat faptul că gruparea de pe malul Oltului a avut şi un jucător eliminat, pe Abel Stan, pentru cumul de cartonaşe galbene (’90+5).

CSM Slatina: Răcășan – D. Dragu, Bărăitaru, C. Toma, Lăpădătescu, Trașcu, Leață, A. Stan, Siafa Etoha, Prejmerean (’46, E. Pacionel), Mihaiu (’46, M. Lupu). Antrenor: Claudiu Niculescu.

CS Afumați: Y. Stanciu – Kaplan, R. Lazăr, Robicek, Zaina, Nicola, Pitulac, Gallo, Iamandache, K. Fatai (’46, Mbanga), Zimța. Antrenor: Vasile Neagu.

În etapa viitoare, CSM Slatina va lupta în Moldova, împotriva echipei Poli Iaşi (sâmbătă, 30 august, ora 11.00).

