Ionuț Gurău, după eșecul cu CFR Cluj: „Trebuie să strângem rândurile“

Portarul formației FCU Craiova, Ionuț Gurău, a fost supărat după meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 3-1, în Bănie. El a vorbit și despre prestația sa mai slabă, dar și a echipei.

„Nu am multe de spus. Știam că ne așteaptă un meci dificil, o echipă foarte bine pregătită, cu mulți jucători de calitate. Am încercat să alergăm după egalare, nu prea ne-a mers astăzi. Ce să-mi reproșez? Acea ieșire, a fost o lipsă de comunicare cu Negru, trebuie să mă uit pe filmare. A fost un gol ciudat. Al doilea gol a fost un contraatac al lor încheiat cu succes. Iar la al treilea gol ne-au prins descoperiți.

Am impresia că suntem pe acolo, cu Botoșani, cu Voluntari, la goluri primite. Mă îngrijorează, îmi pun semne de întrebare. Până să luăm vacanța, nu am luat gol vreo 4-5 etape. Acum am început să primim iar.

Lucrăm la antrenamente, dar… Degeaba avem calitate dacă atunci când intrăm pe teren nu arătăm ce trebuie. Trebuie să strângem rândurile. Dacă aș ști problema, v-aș spune-o, dar nu-mi găsesc cuvintele. Să mai vorbim acum de play-off… Trebuie să ne gândim să nu ajungem la baraj, să strângem puncte“, a spus Gurău, la Digi Sport.

