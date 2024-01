Cristiano Bergodi, după succesul cu FCU: „Ați văzut nebunia din Giulești“

Antrenorul formației Rapid București, Cristiano Bergodi, a fost bucuros tare după succesul cu FCU Craiova. Italianul a făcut o scurtă radiografie a jocului din Giulești.

„Ați văzut nebunia din Giulești. Sunt încă cu emoții mari, dar a fost frumos, a fost o victorie de moral, am văzut multe goluri. Nu credeam că se poate întâmpla un astfel de meci astăzi, dar echipa a jucat, a încercat. Trebuie să reglăm lucrurile.

Probabil când am dat al doilea gol, atunci am intrat în meci. Am crezut că putem scoate măcar egalul, dar am câștigat. Cei intrați de pe bancă au făcut lucrurile extraordinare. Golul de 3-1 pentru ei putea omorî orice echipă, dar noi am rămas acolo și am jucat. Am egalat, iar apoi am câștigat. O victorie foarte mare.

E normal că te descoperi mai mult când vrei să fii mai ofensiv, dar trebuie să găsim un echilibru. Am revenit, am făcut un meci senzațional“, a declarat Cristiano Bergodi.

