Adrian Mititelu a luat „foc“ pe Costantino: „Poate să-și dea demisia!“

FCU Craiova a pierdut la București, 3-4 cu Rapid, după un meci în care a condus cu 3-1, dar al cărui final nu a fost gestionat bine. Finanțatorul formației din Bănie, Adrian Mititelu, a fost extrem de supărat la finalul jocului din Giulești și a spus că principalul vinovat pentru înfrângere este antrenorul Giovanni Costantino. Patronul echipei FCU i-a sugerat italianului să-și dea demisia, pentru că el nu-l mai vede ocupând acel post.

„Așa ceva nu am pățit niciodată! Să avem 3-1 în minutul 65 și să pierdem cu 4-3… Nu că m-am crucit, dar e ceva greu de digerat. Va fi un drum foarte greu până la Craiova. Părerea mea e că meciul l-a pierdut Costantino. A făcut niște tâmpenii de schimbări. Antrenor care să facă asemenea prostii n-am avut niciodată. Să scoți jucători de milioane, pe Bauza…. Sunt două cluburi care-l vor și oferă sume importante. Baeten, la fel… Nu-mi explic de ce a făcut chestia asta. Sunt foarte supărat! Am avut meciul în mâna și l-am pierdut pe mâna unor decizii aberante. Vedeți cum e și cu antrenorii ăștia care au prea multă libertate? Sunt foarte supărat! Poate să-și dea demisia! Nu-l mai văd aici, nu-l mai văd în stare.

Noi facem foarte multe eforturi, cheltuim mulți bani, multă pasiune. Mi-am dorit foarte mult să câștigăm azi. Era șansa noastră să prindem play-off-ul. Am jucat foarte bine, echipa s-a dăruit și în minutul 65 domnul Constantino a luat-o razna. Cred că n-a mai fost în deplinătate facultăților mintale. Să scoți cei mai buni jucători de pe teren fără niciun rost?! A făcut niște schimbări care n-au nicio legătură cu realitatea echipei noastre“, a declarat Adrian Mititelu, conform Digi Sport.

Giovanni Costantino: „Trebuie să acceptăm că uneori jucătorii tineri pot greși!“

La rândul său, la flash interviul de la final, antrenorul lui FCU, Giovanni Costantino, a pus eșecul pe seama lipsei de experiență a jucătorilor.

„Am văzut toate meciurile Rapidului. Cred că FCU Craiova a fost cea mai bună echipă care a jucat aici. Am jucat un meci fantastic, cu personalitate, cu mult curaj. FCU e cea mai tânără echipă din campionat. Este bine, alteori e rău. S-a văzut lipsa experienței la unii jucători. Am făcut pressing, am încercat să construim, dar rezultatul nu ne-a aparținut. Cred că 75 de minute am jucat foarte bine. Am avut curaj să jucăm. Unii jucători sunt accidentați. Este bine, îmi plac jucătorii tineri, au potențial, dar e posibil să facă astfel de greșeli care ne-au costat trei puncte.

L-am schimbat pe Bauza pentru că era nevoie să conservăm rezultatul, dar nu asta a schimbat meciul. Au fost anumite greșeli. Penaltiul a schimbat meciul. Puteam marca prin Blănuță. Au fost anumite situații din cauza cărora nu am câștigat, nu din cauza schimbărilor.

Ei au jucători cu experiență, cu calitate, asta face diferența uneori. În prima repriză am jucat foarte bine. Sunt unele greșeli, nu vreau să intru în detalii. Nu e vorba despre greșeli tehnice, e vorba despre mentalitate. Am fost ghinioniști, Negru s-a accidentat în minutul 90. La 3-3 trebuie să jucăm minge lungă.

Nu pot controla arbitrajul. Arbitrajul e parte din joc. Nu știu dacă a fost penalty sau nu. Dacă a fost penalti – bine, dacă nu – trebuie să verificăm, dar rezultatul nu se va schimba. De când sunt în România nu am primit penalti“, a spus Giovanni Costantino.

