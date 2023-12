„U“ Craiova – Iași 2-2 | Ivaylo Petev, supărat pe arbitraj: „Fiecare om are o limită“

Antrenorul Universității Craiova, Ivaylo Petev, a vorbit după meci despre cele întâmplate pe teren. Asta în ciuda faptului că inițial s-a spus că nu va fi prezent la flash-interviu, deoarece tatăl său s-a stins din viață în urmă cu o zi și voia să plece rapid spre Bulgaria.

„Sunt mulțumit de băieți astăzi. Am controlat tot meciul, dar, din păcate, am făcut încă o greșeală și asta a fost în beneficiul celor de la Iași. Am avut situațiile noastre, dar nu am reușit să marcăm. Cu toate acestea, eu sunt mulțumit de jucători și de atitudinea lor.

România are arbitri de calitate și nu am comentat arbitrajul până acum, dar fiecare om are o limită. Au fost mai multe situații și nu cred că a fost offside la acea faza. Nu asta e important, dar am pierdut două puncte astăzi.

Este greșeala întregii echipe, nu cred că este a unui singur om (a lui Laurențiu Popescu – n.r.). Cel mai rău e că pierdem puncte. O să analizăm meciul acesta, să vedem unde am greșit și, evident, trebuie să corectăm ce am făcut rău. Le mulțumesc suporterilor“, a spus Petev, la Digi Sport.

Citește și: „U“ Craiova – Poli Iași 2-2 | Vladimir Screciu, total nemulțumit de VAR (VIDEO)