Distribuția din Stăpânul Inelelor îi aduce un omagiu lui Bernard Hill, care a murit la 79 de ani

Distribuția din Stăpânul Inelelor („Lords of the Rings” )i-a adus un omagiu colegului lor Bernard Hill, care a murit la 79 de ani.

Actorul – care l-a interpretat pe Regele Théoden în trilogia lui Peter Jackson – a murit duminică. Elijah Wood, Billy Boyd, Dominic Monaghan și Sean Astin, care i-au jucat pe cei patru hobbiți din filme, și-au luat rămas bun de la prietenul lor „amuzant, ursuz, frumos”. Ei le-au spus fanilor Comic Con din Liverpool că au pierdut un „membru al familiei”.



Hill trebuia să apară la evenimentul din Merseyside, dar s-a retras.

Co-starurile lui din filme, bazate pe romanele fantastice clasice ale lui JRR Tolkien, s-au ridicat împreună pe scenă pentru a-și împărtăși gândurile la moartea lui.



Astin, care l-a interpretat pe fidelul tovarăș al lui Frodo, Samwise Gamgee, în trilogie, a început prin a spune: „Așa că am pierdut un membru al familiei noastre în această dimineață, a murit Bernard Hill, regele Théoden. Așa că vrem să luăm un moment de reculegere pentru a-l onora. Îl iubim. Era îndrăzneț, era amuzant, era irascibil, era frumos.”



Boyd, care l-a interpretat pe Pippin, a povestit că a vizionat trilogia cu Monaghan, spunând: „Nu cred că cineva a rostit cuvintele lui Tolkien la fel de grozav ca Bernard. Îmi va fi doar dor de el”.

A jucat în filme de succes

Logodnica lui Hill, Alison, și fiul lui Gabriel erau cu el când a murit, potrivit BBC.

Actorul născut în Manchester s-a alăturat distribuției „Stăpânul inelelor” pentru cel de-al doilea film din trilogie, Cele două turnuri din 2002, și a revenit în franciză pentru „Întoarcerea regelui” din 2003, care a câștigat 11 premii Oscar.



De asemenea, a fost bine cunoscut pentru rolul său de căpitan Edward Smith în Titanic.

Dar rolul principal al lui Hill a fost în drama TV de la BBC din 1982 „Boys from the Blackstuff“, unde l-a portretizat pe Yosser Hughes. Era un personaj care s-a luptat – și deseori nu a reușit – să facă față șomajului din Liverpool.

Alan Bleasdale, care a scris „Boys from the Blackstuff, a spus că moartea lui Hill a fost „o mare pierdere și, de asemenea, o mare surpriză”.



„Bernard a dat totul pentru asta și o poți vedea în toate scenele. A devenit Yosser Hughes”.

Citește și: Surferii găsiți morți într-un puț din Mexic au fost împușcați în cap