FCU – Sepsi 2-1 | Giovanni Constantino: „Ne-am descurcat bine“

Antrenorul Giovanni Constantino a reușit să spargă gheața și să obțină primul succes pe banca echipei FCU Craiova, 2-1 cu Sepsi. Italianul s-a declarat mulțumit de modul cum a luptat formația sa luni seară.

„Sper că în curând vom vorbi în limba română. Cred că meciul a fost foarte dificil. Sunt o echipă bună pe contraatac și am primit un gol pe contraatac. Trebuie să le mulțumesc jucătorilor, au fost foarte buni. Ne-am descurcat bine și cred că am meritat să câștigăm. Sunt jucători cu calitatate, realizările vin datorită calității lor. Datoria mea e să îi organizez, am meritat total cele trei puncte.

Blănuță este talentat, se potrivește foarte bine pe stilul nostru. Este foarte periculos în careu. Sper să marcheze multe goluri. Muncește foarte mult.

Este normal că după două-trei luni să îți pierzi încrederea, dar suntem împreună, trebuie să muncim. Doar împreună putem avea rezultate. Avem nevoie să fim mai inteligenți în anumite situații. Trebuie să înțelegem anumite lucruri mai bine, dar suntem pe drumul cel bun“, a spus Giovanni Costantino, la Digi Sport.

Superliga, etapa 17

Vineri, 24 noiembrie: AFC Hermannstadt – Poli Iaşi 0-0, Petrolul – FC Botoşani 2-1.

Sâmbătă, 25 noiembrie: FC Voluntari – Farul Constanţa 4-2, CFR Cluj – UTA Arad 0-0.

Duminică, 26 noiembrie: Oţelul Galaţi – „U“ Craiova 1-3, Dinamo – FCSB 0-1.

Luni, 27 noiembrie: FCU – Sepsi 2-1, Rapid – U Cluj 2-3.

Clasament: 1. FCSB 37 puncte (golaveraj 31-16), 2. CFR Cluj 32 (31-17), 3. Rapid 30 (33-20), 4. „U“ Craiova 29 (25-17), 5. Hermannstadt 25 (24-16), 6. Petrolul 25 (21-17), 7. U Cluj 23 (25-25), 8. Farul 22 (24-28), 9. Sepsi 20 (19-20), 10. Oţelul 20 (17-17), 11. Voluntari 20 (24-31), 12. Iaşi 19 (19-23), 13. UTA 19 (19-25), 14. FCU 18 (27-31), 15. Dinamo 10 (9-28), 16. Botoşani 8 (18-35).

