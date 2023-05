FC Sevilla şi AS Roma luptă pentru trofeul Europa League

Formaţiile FC Sevilla şi AS Roma se întâlnesc în această seară, de la ora 22.00 (Pro Arena), pe „Puskas Arena“ din Budapesta, în finala Europa League.

Confruntarea va fi arbitrată de o brigadă engleză, compusă din centralul Anthony Taylor, asistenţii Gary Beswick şi Adam Nunn, respectiv rezerva Michael Oliver. VAR-ul va fi asigurat de Stuart Attwell şi Chris Kavanagh.

Absenţe importante de ambele părţi

Ambele staff-uri tehnice se confruntă cu probleme de lot. Astfel, de la FC Sevilla vor absenta Acuna, Jesus Corona şi Pepe Gueye. Iată cum ar putea arăta unsprezecele echipei FC Sevilla: Bono – Navas, Badé, Gudelj, Telles – Fernando, Rakitić – Ocampos, Óliver Torres, Gil, En-Nesyri.

Din tabăra Romei va lipsi cu siguranţă Marash Kumbulla. Sunt semne de întrebare şi pentru Paulo Dybala şi Rick Karsdorp. Formula de start a italienilor ar putea fi următoarea: Rui Patrício – Mancini, Smalling, Ibañez – Zeki Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola – Pellegrini, El Shaarawy – Abraham.

Jose Luis Mendilibar: „Trebuie să jucăm cu calm“

Antrenorul formaţiei FC Sevilla, Jose Luis Mendilibar, consideră că echipa sa poate obţine trofeul dacă va reuşi să-şi menţină calmul şi concentrarea pe toată durata întâlnirii.

„Ne-am îmbunătățit jocul puțin câte puțin și sunt sigur că vom avea o evoluţie grozavă. Vreau să fim încrezători și să încercăm să ne impunem jocul. Întâlnim o echipă foarte puternică din punct de vedere defensiv. Un alt capitol la care excelează Roma este eficienţa. Nu îmi crează foarte multe ocazii într-un meci, dar marchează şi este foarte pragmatică. Trebuie să jucăm cu calm, să presăm şi să fim atenţi să nu se surprindă. La acest nivel, orice greşeală se plăteşte scump. Până în finală am eliminat echipe mari, dar cea mai dificilă este în fața noastră. Avem experienţa celorlalte finale şi trebuie să ne impunem“, a spus tehnicianul Sevillei.

Jose Mourinho: „Suntem în finală pentru că am meritat să fim“

De partea cealaltă, tehnicianul echipei AS Roma, Jose Mourinho, nu consideră că Sevilla este favorită, pentru că are un lot capabil să obţină trofeul Europa League.

„Am luat parte la multe meciuri tari în cupele europene, dar Mendilibar este de aceeași generație ca mine, cu același păr alb. Suntem pe picior de egalitate. La fel este și pentru jucători: Sevilla are mai multă experiență, dar şi noi jucăm împreună de doi ani. Sevilla are o echipă grozavă, la fel ca şi noi. Colegul meu (Mendilibar – n.r.) crede că istoria face ca Sevilla să fie favorită (aluzie la fatul că Sevilla s-a „abonat“ la trofeul Europa League – n.r.). Respect opinia lui, dar nu joacă istoria. Suntem în finală pentru că am meritat să fim. Pentru ei este un lucru normal să joace finala. Pentru noi este un eveniment extraordinar şi vrem să o câştigăm“, a punctat Jose Mourinho.

