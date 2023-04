Sepsi – „U“ Craiova | Alb-albaştrii mizează pe ofensivă

Sepsi şi Universitatea Craiova se întâlnesc vineri, de la ora 20.30, la Sf. Gheorghe, în etapa 5 din play-off-ul Superligii.

Disputa din Covasna va fi arbitrată de Marcel Bîrsan (Bucureşti), ajutat la cele două linii de asistenţii Ferencz Tunyogi (Zalău) şi Andrei Constantinescu (Bucureşti), respectiv de „rezerva“ Andrei Moroiţă (Ploieşti). VAR-ul va fi asigurat de Andrei Florin Chivulete (Bucureşti) şi Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa). Observator CCA va fi Marcel Savaniu (Satu Mare). Supervizor LPF va fi Cătălin Popa (Vaslui).

Eugen Neagoe: „Vom arăta foarte bine“

Antrenorul Universităţii Craiova, Eugen Neagoe, încă se gândeşte la titlul. El ştie că o victorie cu Sepsi este obligatorie, dacă alb-albaştrii vor să termine în primele trei locuri.

„Chiar dacă venim după victorie frumoasă (3-1 cu Rapid – n.r.), ne va aştepta un joc dificil. E o deplasare complicată. Ştim foarte bine echipa din Sfântu Gheorghe, are jucători valoroşi, care joacă destul de agresiv acasă. Sper eu să ne ridicăm la nivelul adversarului. Îmi doresc să practicăm un fotbal frumos, un joc bun şi să reuşim să câştigăm cele trei puncte. Este foarte important pentru noi să continuăm evoluţia bună pe care am avut-o în acest play-off.

Am avut trei jocuri foarte bune în play-off. Suntem o echipă bună şi meritam să avem mai multe puncte în acest moment. Matematic avem şanse să câştigăm şi campionatul, dar suntem realişti. Vreau să tratăm foarte serios următorul joc. Nu vreau să ne gândim la ce fac adversarii, la ce se poate întâmpla. Atâta timp cât sunt şanse matematice ne dorim să câştigăm toate cele şase meciuri care au rămas de jucat. Dar vom vedea dacă vom reuşi acest lucru“, a declarat Neagoe.

Eugen Neagoe speră ca jucătorii săi să nu risipească nicio şansă în meciul cu Sepsi: „Băieţii sunt conştienţi de importanţa jocului. Dacă nu vom reuşi să câştigăm la Sfântu Gheorghe… E păcat de munca şi efortul pe care le-am făcut în jocul cu Rapid. Sunt convins că au înţeles mesajul meu şi că vom arăta foarte bine. Sincer nu cred că sunt concentraţi mai mult pe meciurile de Cupă. Au multe zile la dispoziţie. Nu cred că îşi vor menaja jucătorii.

Cred că sunt şi ei focusaţi să câştige acest meci. Noi trebuie să avem o atitudine corectă şi atunci toate lucrurile vor fi în regulă. Sepsi este o echipă bună. Îi cunosc pe oamenii de acolo, sunt oameni de onoare, îşi respectă adversarii şi respectă fotbalul, pentru că toate meciurile s-au jucat doar pe teren. Sunt sigur că toate toate meciurile le vor juca cu dorinţa de a demonstra că merită să fie în play-off“.

Alexandru Cîmpanu: „Va fi cu atât mai bine dacă adversarele se vor încurca“

Mijlocaşul Ştiinţei, Alexandru Cîmpanu, a afirmat că îşi doreşte victorii în toate cele şase meciuri rămase de disputat în play-off.

„Cel mai important este să câştigăm noi şi dacă celelalte echipe se vor încurca, cu atât mai bine pentru noi. Fiecare meci în play-off este foarte greu. Sepsi, acasă, este o echipă foarte puternică. E clar că visăm la mai mult de locul trei. Noi vrem să câştigăm toate cele şase meciuri pe care le mai avem de disputat. Apoi vom vedea locul pe care ne vom clasa. Trebuie să fim conştienţi de importanţa jocului cu Sepsi. E o echipă foarte puternică acasă. Trebuie să mergem montaţi şi să venim cu toate cele trei puncte. La Sfântu Gheorghe am avut întotdeauna meciuri foarte, foarte grele. Noi ne ducem cu gândul să luăm cele trei puncte, pentru a urca în clasament“, a spus Cîmpanu.

Cristiano Bergodi: „Putem crea probleme oricui în play-off“

De partea cealaltă, antrenorul formaţiei Sepsi Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a afirmat că echipa sa a demonstrat că poate crea probleme oricărui adversar din play-off-ul Superligii. Tehnicianul italian speră ca echipa sa să repete vineri jocul bun prestat în partida cu Rapid, câştigată cu 2-0.

„Nu facem o tragedie după meciul cu CFR. Avem un meci important cu Craiova acum. Eu cred că suntem o echipă care poate crea probleme oricui în play-off. Am jucat foarte bine cu Farul Constanţa, echipă care e pe primul loc. Am jucat bine cu FCSB, care o echipă pe val. Am arătat în ultimii doi ani că suntem o echipă bună. Jucătorii trebuie să aibă dorinţă mare, pentru că noi nu avem un obiectiv precis. Noi am intrat pe locul 6 în play-off şi nu este un uşor pentru jucători, toate celelalte au un obiectiv. Am avut trei meciuri bune în play-off, mai puţin cel cu CFR Cluj, şi trebuie să continuăm pe aceeaşi linie cu Craiova. Să sperăm că vom face un meci frumos şi că vom câştiga toate cele trei puncte“, a declarat Cristiano Bergodi.

„E un meci dificil, foarte dificil, pentru că echipa Craiovei este într-o revenire, joacă bine, a făcut un play-off bun şi atunci ne va fi greu. E o echipă cu jucători buni, îi cunosc bine, cu un lot valoros. Îl cunosc pe Neagoe, e un antrenor echilibrat. Parcă au prins şi încredere acum, după ce au câştigat ultimul meci, cu Rapidul. Cu siguranţă vor veni aici să câştige cele trei puncte. E un meci dificil pentru ambele echipe E un meci important pentru noi, pentru că venim după această înfrângere, după ce am făcut trei meciuri foarte bune, zic eu. Băieţii s-au antrenat foarte bine săptămâna asta şi mi se pare că sunt în vână. Asta îmi dă încredere că putem repeta un meci frumos ca în genul celui cu Rapid“, a punctat Bergodi.

Superliga, play-off – etapa 5:

Vineri, 21 aprilie – ora 20.30: Sepsi Sf. Gheorghe – “U” Craiova.

Sâmbătă, 22 aprilie – ora 20.30: Farul Constanţa – CFR Cluj.

Duminică, 23 aprilie – ora 2030: FC Rapid – FCSB.

Clasament: 1. Farul 39 puncte (golaveraj 7-6), 2. CFR Cluj 38 (6-5), 3. FCSB 37 (6-4), 4. “U” Craiova 32 (7-6), 5. Rapid 28 (4-8), 6. Sepsi 24 (5-6).

Superliga, play-out – etapa 5:

Sâmbătă, 22 aprilie – ora 15.00: AFC Hermannstadt – FC Argeş, ora 17.30: FC Botoşani – FCU Craiova.

Duminică, 23 aprilie – ora 14.00: Chindia Târgovişte – UTA Arad.

Luni, 24 aprilie – ora 20.30: FC Voluntari – Petrolul Ploieşti.

Clasament: 7. FCU 27 (9-5), 8. Petrolul 27 (4-2), 9. Botoşani 26 (5-1), 10. Hermannstadt 24 (6-3), 11. Voluntari 23 (7-5), 12. U Cluj 23 (5-5), 13. Chindia 19 (2-4), 14. UTA 18 (3-4), 15. Argeş 17 (1-5), 16. Mioveni 11 (0-8).

