Liga Campionilor | Real Madrid, favorită la calificarea în sferturi în dauna lui Chelsea

Real Madrid, campioana en titre, a învins-o pe Chelsea cu 2-0, miercuri seară, pe „Santiago Bernabeu“ (63.142 de spectatori), în prima manşă a sferturilor Ligii Campionilor.

Golurile „galacticilor“ au fost marcate de Karim Benzema (’22) şi Marco Asensio (’74).

De maneționat că oaspeţii au rămas în zece oameni în minutul 59, când Ben Chilwell a fost eliminat pentru fault în poziţie de ultim apărător la Rodrygo.

Chelsea, condusă de interimarul Frank Lampard, a ajuns la cinci meciuri fără victorie în toate competiţiile.

Manşa secundă va avea loc la Londra, pe 18 aprilie. Câştigătoarea va juca în penultimul act cu Manchester City sau Bayern Munchen (3-0 în tur).

Real Madrid: Courtois – Dani Carvajal, Eder Militao, Alaba, Camavinga (’71, Rudiger) – Modric (’81, Ceballos), Fede Valverde, Toni Kroos (’84, Tchouameni) – Rodrygo (’71, Marco Asensio), Benzema, Vinicius Junior.

Antrenor: Carlo Ancelotti.

Chelsea: Arrizabalaga – W. Fofana, Thiago Silva (’76, Mount), K. Koulibaly (’55, Cucurella) – R. James, Kante (’75, Conor Gallagher), M. Kovacic, Enzo Fernandez, Chilwell – Sterling (’65, Havertz), Joao Felix (’65, Chalobah).

Antrenor: Frank Lampard.

Cartonaş roşu: Chilwell ’59.

A arbitrat: Francois Letexier (Franţa).

Carlo Ancelotti: „Am fi putut presa un pic mai mult“

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, s-a bucurat pentru succesul cu Chelsea, dar consideră că madrilenii puteau obține o diferență mai mare.

„A fost un meci complet, am suferit la început, dar obiectivul a fost să trecem în avantaj şi am făcut-o. Suntem mulţumiţi de rezultat, de performanţă, dar nu s-a încheiat. Ştim că trebuie să sacrificăm încă 90 de minute pe ’Stamford Bridge’. Știm că Chelsea va da totul săptămâna viitoare. Am fi putut presa chiar un pic mai mult. Este adevărat, dar la 11 la 11 am consumat enorm de multă energie pentru a recupera balonul, pentru a pune presiune. La finalul meciului ne-a lipsit un pic de energie şi de luciditate pentru a tranşa meciul. Dar trebuie să rămânem pozitivi şi mulţumiţi pentru meciul pe care l-am făcut“, a declarat tehnicianul italian.

Frank Lampard: „Uşa rămâne deschisă în continuare“

La rândul său, antrenorul echipei Chelsea, Frank Lampard, a recunoscut „marile calităţi“ ale formaţiei Real Madrid, dar a adăugat că „poarta rămâne deschisă în continuare“ pentru londonezi.

„Real are mari calităţi, o ştim. A fost o mare provocare. Dar uşa rămâne deschisă în continuare. Va trebui să încercăm totul săptămâna viitoare. Acum, suntem într-o emoţie amestecată, am fost în meci, dar puteam face mai bine. Am fi putut concretiza ocaziile avute, am fi putut să ne creăm un avantaj. Dar în zece la unsprezece timp de o jumătate de oră, se puteau întâmpla multe lucruri. Sunt mândru că jucătorii mei au gestionat bine situaţia în această perioadă. Mi-a plăcut starea lor de spirit. Evident, dacă nu credem că mai avem şanse să mergem mai departe, atunci nu ne serveşte la nimic. Suporterii vor fi acolo pentru a ne ajuta. Știm ce vrea Real în meciurile decisive, dar va fi un stadion diferit şi vrem să arătăm altceva“, a spus Lampard.

Liga Campionilor | rezultatele meciurilor din prima manșă a sferturilor:

marti, 11 aprilie: Benfica Lisabona – Iner Milano 0-2, Manchester City – Bayern Munchen 3-0;

miercuri, 12 aprilie: Real Madrid – Chelsea 2-0, AC Milan – Napoli 1-0.

