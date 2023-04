Liga Campionilor | AC Milan a răpus-o pe Napoli, dar calificarea se joacă

AC Milan a învins-o la limită, scor 1-0, pe SSC Napoli, miercuri seară, pe „San Siro“ (74.742 de spectatori), într-o partidă din prima manşă a sferturilor Ligii Campionilor.

Campioana Italiei în faţa lideturul detașat din Serie A prin golul algerianului Ismael Bennacer (’40).

De menționat că napoletanii au jucat în 10 oameni din minutul 74. Atunci, românul Istvan Kovacs i-a acordat al doilea cartonaş galben mijlocaşului camerunez Zambo Anguissa.

Pentru Napoli a fost doar al doilea meci din ultimele 18 jucate în cupele europene în care nu marchează.

Trupa lui Spalletti va avea o misiune dificilă în retur, având în vedere că va fi lipsită în mod cert de Anguissa şi de fundaşul sud-coreean Kim (suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene), în timp ce atacanţii Victor Osimhen şi Giovanni Simeone sunt incerţi.

AC Milan: Maignan – Calabria, Tomori, Kjaer, T. Hernandez – Krunic, Tonali – Brahim Diaz (’80, Rebic), Bennacer (’67, Saelemaekers), Rafael Leao – Giroud.

Antrenor: Stefano Pioli.

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (’81, Mathias Olivera) – Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski (’81, Politano) – H. Lozano (’69, Raspadori), Elmas, Kvaratshelia (’1, Ndombele).

Antrenor: Luciano Spalletti.

Cartonaş roşu: Zambo Anguissa (74).

Au arbitrat: Istvan Kovacs – Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene; Horaţiu Feşnic.

Manşa secundă se va juca pe 18 aprilie, pe stadionul „Diego Maradona“, iar câştigătoarea o va înfrunta în semifinale pe Inter Milano sau Benfica (2-0 la Lisabona).

Stefano Pioli: „Este prima oară când batem acasă Napoli după trei ani“

Antrenorul echipei AC Milan, Stefano Pioli, a fost extrem de bucuros pentru victoria cu SSC Napoli, dar știe că misiunea este departe de a fi îndeplinită.

„Va fi încă un meci mare în retur, cu multe tensiuni şi emoţii. Ei au început mai bine ca noi, jocul nostru de pase nu a funcţionat la început. Ei au fost mai agresivi ca în meciul de campionat (câştigat de Milan cu 4-0 acum zece zile). Este prima oară când batem Napoli acasă în ultimii trei ani, ceea ce înseamnă că am făcut un meci bun. Există un mic regret că nu am profitat mai mult de superioritatea numerică pe final de meci. Dar este un rezultat care ne oferă posibilităţi de a trece de sferturi. Am făcut un meci demn de Liga Campionilor, am fost la înălţime. Vom merge la Napoli cu o mare încredere şi cu o mare concentrare, ştim ce dificil va fi acolo“, a spus Pioli.

„Mai avem de muncit, încă nu s-a terminat. Ne aşteaptă un meci mare la ei. Cunoaştem stadionul lor şi fanii lor. În această seară, ai noştri s-au făcut auziţi. Este o echipă puternică, dar vom merge cu dorinţa de a câştiga pentru că încă nimic nu este încheiat“, a spus fundaşul Davide Calabria, căpitanul echipei rossonera.

Luciano Spalletti: „Totul rămâne deschis“

De partea cealaltă a baricadei, Luciano Spalletti are încredere că Napoli va întoarce soarta calificării în semifinalele Ligii Campionilor.

„Totul rămâne foarte deschis. Am văzut o atitudine frumoasă a jucătorilor mei, o reacţie bună după ce s-a întâmplat în campionat (înfrângere cu 0-4). Sunt jucători care nu au experienţă internaţională, care sunt la vârsta la care nu au jucat meciuri de asemenea importanţă, dar am văzut o reacţie bună. Maignan a avut două sau trei intervenţii capitale. Am văzut cea mai bună echipă a lui Napoli şi sper să fie cazul şi în meciul retur. Am ajuns aici pentru că am câştigat multe meciuri, nu unul sau două. Asta nu depinde doar de un jucător, ci de modul de a juca, de caracterul echipei“, a mai spus antrenorul napolitanilor.

Liga Campionilor | rezultatele meciurilor din prima manșă a sferturilor:

marti, 11 aprilie: Benfica Lisabona – Iner Milano 0-2, Manchester City – Bayern Munchen 3-0;

miercuri, 12 aprilie: Real Madrid – Chelsea 2-0, AC Milan – Napoli 1-0.

Citește și: Jose Mourinho, dorit în postul de antrenor la Al-Nassr