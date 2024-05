Dennis Man şi Valentin Mihăilă revin cu Parma în Serie A

Parma, echipa fotbaliştilor români Dennis Man şi Valentin Mihăilă, şi-a asigurat miercuri promovarea în Serie A, după ce a remizat în deplasare cu Bari, 1-1, în etapa a 36-a din Serie B.

Parma a înscris prima, prin Ange Bonny (’51). Bari a egalat după 18 minute, graţie lui Valerio Di Cesare.

Valentin Mihăilă a jucat tot meciul, în timp ce Dennis Man a rămas pe banca de rezerve.

Bari nu a putut conta pe George Puşcaş, accidentat, în timp ce Malcom Edjouma.



Mihăilă are 5 goluri în 30 de meciuri pentru Parma în acest sezon din Serie B. Man are 11 goluri în 30 de meciuri.



Parma este sigură ca va încheia pe unul din primele două locuri din Serie B, care asigură promovarea directă. Echipa este acum pe prima poziţie, cu 74 de puncte când au rămas două etape, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi ajunsă de ocupanta locului 3, Venezia, care are 67 de puncte.

Parma a fost o forţă în fotbalul european în anii 1990, când a câştigat de două ori Cupa UEFA şi o dată Cupa Cupelor. Formaţia a jucat ultima oară în Serie A între 2018 şi 2021.

Foarte aproape de promovarea în elită este Como, care a acumulat 71 de puncte.

