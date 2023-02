Liviu Ciobotariu şi Vadim Raţă, bucuroşi că au răpus Craiova

Antrenorul formaţiei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, s-a arătat bucuros pentru succesul înregistrat în partida cu Universitatea Craiova.

„Mă bucur că am reușit să spargem gheața după 5 eșecuri consecutive. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru victorie, pentru modul în care au luptat. E adevărat, n-am făcut un joc spectaculos, am fost pragmatici, foarte bine organizați în defensivă. Ştiam că întâlnim o echipă foarte bună, așa că am jucat un 4-5-1 defensiv. Am închis bine culoarele. Am încercat să jucăm mai mult pe contraatac și iată că am reușit să marcăm un gol dintr-o centrare din lateral. Nemec a pus presiune pe apărătorii adverși și Rață a fost inspirat pentru a băga mingea în poartă. E adevărat, o victorie smulsă cu forcepsul, dar pentru noi contează cele trei puncte. Am trecut printr-o situație grea până la această victorie. N-a fost deloc ușor și nu este în continuare“, a declarat Ciobotariu, la Digi Sport.

Vadim Rață: „Ne pare rău, dar punctele sunt la noi“

Autorul golului decisiv de pe stadionul „Anghel Iordănescu“, Vadim Raţă, a avut un discurs spumos.

„În ultimul timp, veneam supărat la interviu și nu-mi găseam cuvintele. Nici astăzi nu le găsesc, dar pentru că sunt bucuros, nu pentru că am pierdut. Reușesc să ajung în careu, am avut norocul să ajungă mingea la mine și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sper să fie un nou început pentru mine. Am o statistică mai slabă decât anul trecut. Vorbeam cu băieții de la Craiova, și în timpul meciului, și la final. Ne pare rău că nu am fost tocmai fair play, sper să ne înțeleagă. Aveam nevoie de cele 3 puncte, eram gata să facem orice. Ne pare rău, dar punctele sunt la noi. Ne uitam în clasament și înțelegeam că două victorii ne pot ridica din zona periculoasă, e strâns clasamentul“, a spus Rață.

