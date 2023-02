Amical | CSM Slatina a remizat cu CSA Steaua la Bucureşti

Divizionara secundă CSM Slatina a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida amicală susţinută astăzi, la Bucureşti, cu colega de eşalon CSA Steaua. Gruparea de pe malul Oltului a deschis scorul prin mijlocaşul Dorin Toma (’17). Steliştii au egalat prin Atanas Trică (’45).

CSM Slatina: Ionuţ Pop – Mitran (’63, Abel Stan), Gherghe (’63, Smirnov), Sălcianu (’60, Manea), Pisăru (’63, Alex Dinu), Anghelina (’63, Traşcu), Dorin Toma (’63, Şerban), George Leaţă (’55, Danciu), Ciocâlteu (’63, Doman), Constantin Radu (’60, David Oprescu), Mykhaylo Plokhotnyuk (’63, Palade).

„Încă nu este totul aşa cum ne dorim. Parţial ne-am îndeplinit obiectivele la acest joc. Spun asta, pentru că sunt nemulţumit că am primit gol şi am tratat superficial ultima fază din prima repriză. Ştim foarte bine că am pierdut puncte în câteva meciuri pe final de joc, tocmai pe această lipsă de concentrare la ultimele faze“, a precizat antrenorul grupării slătinene, Daniel Oprescu.

CSM Slatina a susţinut până acum şase jocuri de verificare. Iată rezultatele înregistrate: 3-0 cu Minerul Costeşti, 0-5 cu Universitatea Craiova, 2-0 cu Cetatea Turnu Măgurele, 3-1 cu Sporting Roșiori, 0-0 cu Progresul Spartac şi 1-1 cu CSA Steaua.

Până la reluarea campionatului trupa lui Dan Oprescu va mai susţine două teste. Primul va avea loc joi, 16 februarie, de la ora 14.00, la Slatina, cu Petrolul Potcoava (Liga 3). Cel de-al doilea este programat sâmbătă, 18 februarie, cu CSC Şelimbăr, tot pe teren propriu.

