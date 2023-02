Mihai Rotaru a anunțat plecarea lui Giedrius Arlauskis

Portarul lituanian Giedrius Arlauskis tocmai și-a reziliat contractul cu Universitatea Craiova. „Divorțul“ a fost anunțat chiar de finanțatorul Mihai Rotaru.

„Nu e vorba de o listă, dar unii jucători sunt la final de contract, iar alții nu intră in vizorul staff-ului tehnic. Am reziliat deja cu Arlauskis! Vreau să îi mulțumesc, pentru că a dat dovadă de caracter. Totul a durat cinci minute. Nu a cerut nici măcar un euro în plus. Nu a contat momentul de la Farul. Am început să ne reconsiderăm obiectivele“, a spus Rotaru, la Digi Sport.

Giedrius Arlauskis a venit în septembrie 2022 în Bănie și a jucat în doar 7 meciuri, având o perioadă destul de mare în care a fost accidentat. Arlauskis a încasat 7 goluri.

Universitatea Craiova se va baza până la sfârșitul campionatului pe David Lazar și Laurențiu Popescu.

