Rapid – FCU | Napoli şi Chiţu vor glorie în Giuleşti

FCU Craiova are parte de o deplasare dificilă în această săptămână. Echipa patronată de familia Mititelu va evolua vineri, de la ora 20.00, în Giuleşti, împotriva Rapidului, una dintre formaţiile cu pretenţii la titlu.

Disputa din Capitală va fi Cătălin Popa (Piteşti). Acesta va fi ajutat de asistenţii George Florin Neacşu (Câmpulung) şi Romică Bîrdeş (Piteşti) şi de rezerva Andrei Moroiță (Ploieşti). VAR-ul va fi asigurat de Sorin Costreie (Buftea) şi Valentin Avram (Bucureşti). Observator din partea CCA a fost desemnat Bratu Vasile (Slobozia). LPF l-a numit supervizor pe Marian Ivan (Braşov).

Nicolo Napoli: „Mergem acolo optimiști“

Antrenorul formaţiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, a împlinit marţi 61 de ani şi speră ca elevii săi să-i facă un cadou frumos în Giuleşti.

„A trecut ziua mea și a fost frumos. Am fost cu fotbaliștii, am mâncat tort, dar acum a trecut. Încercăm mereu să jucăm bine și să câștigăm meciul. O să fie o partidă grea, dar mergem acolo optimiști. Băieții știu că avem nevoie de un joc foarte bun ca să câștigăm acest meci. O să fie un meci dificil pentru ambele echipe, dar noi mergem să câștigăm. Faptul că nu am pierdut în acest an înseamnă că se vede munca fotbaliștilor şi a staff-ului. Mergem bine împreună, dar avem în continuare un drum lung de străbătut“, a spus tehnicianul italian.

Întrebat despre probabilitatea de a retrage echipa de pe teren în cazul în care suporterii din Bănie vor continua „războiul“ de la distanţă cu Adrian Mititelu, Nicolo Napoli a spus: „Nu știu ce se va întâmpla, întrebați finanțatorul, pentru că eu sunt doar antrenorul echipei. Sper să nu se întâmple asta, pentru binele echipei și al nostru. Dar o să vedem ce se va întâmpla acolo. Fotbalul are nevoie de spectatori. Fotbalul fără spectatori nu e fotbal“.

Cât despre verdictul Comisiei de Disciplină în privinţa meciului cu Sepsi, Nicolo Napoli a fost vehement: „Sper să se reprogrameze acel meci, să se joace de unde a rămas, dar decizia aparține Comisiei de Disciplină“.

Aurelian Chițu: „Sperăm să luăm cele trei puncte“

Din rândul jucătorilor lui FCU Craiova, atacantul Aurelian Chiţu a spus că se aşteaptă la un meci disputat şi crede că echipa sa poate da lovitura în Giuleşti.

„O să avem un meci destul de dificil, pe care, dacă vom reuși să-l câștigăm, avem șanse, nu foarte mari, dar nu se știe niciodată, de a intra în play-off. Încercăm să jucăm la fel ca și până acum și sperăm să luăm cele trei puncte. Suntem pe un drum bun și sper să o ținem tot așa, să câștigăm vineri și să păstrăm șanse reale de a intra în play-off. Bine, în funcție și de ce se va întâmpla la meciul cu Sepsi, dacă se va rejuca sau nu.

Nu știu dacă suntem nașii Rapidului (FCU s-a impus în meciul tur, jucat la Târgu Jiu – n.r.). Fiecare meci diferă, nu poți să știi… Va fi un meci echilibrat și eu cred că avem o șansă bună să plecăm acasă cu cele trei puncte. Încerc să marchez din nou, dar important este să facem un joc bun, că astfel vor veni și golurile“, a spus fotbalistul de 31 de ani.

Aurelian Chiţu a comentat şi pe tema „războiului“ dintre supori şi Mititelu: „E normal să fie neplăcut când joci fără suporteri. Sperăm să se rezolve cât mai repede problema asta. Este decizia clubului (dacă Mititelu sună retragerea în Giuleşti – n.r.). Noi, jucătorii, nu avem ce să facem în această privință. E decizia dânsului, noi vom respecta ce ni se va spune“.

Cât despre meciul suspendat cu Sepsi, Chiţu speră într-o decizie facorabilă: „Eu mă rog să se joace pe teren. Așa ar fi normal. Nu știu ce decizie se va lua, dar noi sperăm că se va rejuca și cine va fi mai bun să câștige“.

Superliga, etapa 25

Vineri, 10 februarie – ora 17.00: U Cluj – Mioveni, ora 20.00: Rapid – FCU.

Sâmbătă, 11 februarie – ora 14.30: UTA – Botoșani, ora 20.00: „U“ Craiova – CFR Cluj.

Duminică, 12 februarie – ora 17.00: Argeş – Farul, ora 20.00: Voluntari – FCSB.

Luni, 13 februarie – ora 17.00: Sepsi – Chindia, ora 20.00: Petrolul – Hermannstadt.

Clasament:

Clasament oferit de Flashscore

