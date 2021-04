Nicuşor Bancu, plin de încredere: „Suntem o echipă mare!“

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, exultă după victoria din Gruia, 2-1 cu CFR Cluj. El crede că echipa sa a fost foarte unită și concentrată asupra acestui meci capital în lupta pentru titlu. Fundașul Științei consideră că numai cu o astfel de atitudine vor veni rezultatele dorite în acest final de sezon.

„Era foarte important să câştigăm. Era ca o finală pentru noi acest meci! Dacă nu câştigam cred că puteam să ne luăm adio de la şansa de a câştiga campionatul. Acum suntem în cărţi. Dacă vom câştiga toate meciurile avem şanse mari să ne atingem obiectivul. Ne-am adunat, am vb cu toţii… Trebuia să avem o altă atitudine pentru că la Botoşani o primă repriză foarte slabă. Azi trebuia să jucăm foarte bine de la început până la final. Dacă ai lăsat garda jos, CFR te taxează imediat. Se pare că suntem o echipă mare şi deşi am primit gol, nu am căzut. Din contră, ne-am ridicat şi am reuşit să învingem. Cu CFR e greu să te impui din primul minut până în ultimul. Până la urmă am făcut un meci foarte bun, victoria e importantă, jocul se uită şi rămân punctele. Suntem obligaţi să câştigăm aproape toate meciurile fără a ne mai gândi ce fac adversarii. Dacă jucăm aşa şi vom trata meciurile serios cu aceeaşi atitudine cu siguranţă şi victoria va veni“, a spus Nicuşor Bancu.

