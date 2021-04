Ouzounidis: „Merităm această victorie!“ | Iordănescu dă vina pe Hațegan

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a apreciat victoria elevilor săi din Ardeal, 2-1 cu CFR Cluj, dar crede că putea fi obținută cu mai puține emoții.

„Cred că CFR Cluj a avut mai multă presiune azi. Noi am fost mai buni decât ei, așa am reușit să și marcăm. În repriza a doua am făcut o greșeală și ne-am retras. Cred că putem juca și mai bine, dar acest rezultat este foarte bun. Le-am spus băieților că putem câștiga mai ușor meciurile, avem calitate, dar nu este ușor. Cred că merităm această victorie, am jucat mai bine“, a declarat antrenorul grec.

„Putem juca și mai bine! Nu suntem o echipă care se apără și joacă pe contraatac. Noi vrem să avem posesie, să combinăm mai mult. În alte meciuri am jucat mai bine decât adversarii și am remizat. Suntem mulțumiți cu rezultatul, îmi felicit jucătorii. Nu este ușor să câștigi pe terenul campioanei, sunt mulțumit de rezultat, dar sunt convins că putem juca și mai bine de atât. Trebuie să-l felicit în mod special pe Acka, cel care nu a mai jucat de patru luni“, a mai spus Ouzounidis.

Edi Iordănescu: „Mi-e jenă să comentez prestația arbitrilor“

De partea cealaltă, tehnicianul echipei CFR Cluj, a pus înfrângerea pe seama arbitrajului. El a insinuat că Ovidiu Hațegan are ceva „special“ cu ardelenii.

„Mi-e jenă să comentez prestația arbitrilor. De câte ori a fost CFR – Craiova cu domnul Hațegan la mijloc, același lucru. Ajunsesem să facem haz de necaz pe margine. Ziceau colegii că la al treilea penalti poate ne dă unul. E rușinos că un asemenea arbitru ia astfel de decizii, doar într-o anumită direcție. Eu mereu am zis că sunt erori umane, dar deja gândul meu merge în altă direcție“, a declarat Edi Iordănescu.

