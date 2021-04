Alex Tudorie a prins curaj după victoria de la Cluj: „Asta trebuie să facem mereu!“

Universitatea Craiova a reușit să se impună pe terenul campioanei CFR Cluj, cu 2-1, iar omul care a decis destinația punctelor din Gruia a fost Alexandru Tudorie. Atacantul Științei a afirmat la finalul partidei că își dorește enorm ca echipa sa să continue la fel în jocurile rămase de disputat din play-off-ul Ligii 1.

„Sunt bucuros că am reușit să câștigăm, că am intrat bine și că am adus victoria. Rămânem acolo, aproape, după meciul ăsta. Mai avem șapte meciuri, sper să le tratăm la fel. Trebuie să jucăm doar la victorie, nici un egal cu FCSB nu ne avantajează. Noi la 1-1 am jucat mai ofensiv și asta trebuie să facem mereu, la fiecare joc“, a declarat Alexandru Tudorie.

