Andrei Ivan: „Ne batem pentru titlu şi avem un drum foarte lung“

Universitatea Craiova a „pedepsit-o“ pe CFR Cluj, în Ardeal, iar unul dintre cei care au pus umărul la succesul cu 2-1 a fost Andrei Ivan. Într-o evidentă creștere de formă în ultimele runde, „Jdechi“ a marcat primul gol din Gruia și a contribuit la alte câteva ocazii bune ale Științei. La final, Ivan s-a declarat mulţumit de realizările de sâmbătă seară.

„Suntem bucuroşi pentru această victorie, aveam nevoie. După egalul de la Botoşani trebuia să ne revenim cumva. Sunt bucuros că am marcat şi în această seară şi am luat cele 3 puncte. Şi data trecută când am jucat în Gruia tot noi am câştigat, cu 3-2. Suntem fericiţi că am luat cele 3 puncte! Ne întoarcem la Craiova să ne pregătim pentru meciul cu FCSB. Vom da totul şi cu cei de la FCSB! Trebuie să câştigăm, avem nevoie de puncte! Noi am avut încredere de la începutul campionatului. Ne batem pentru titlu şi avem un drum foarte lung“, a declarat Andrei Ivan.

