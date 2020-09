Nicuşor Bancu: „Suntem pe primul loc şi este foarte frumos“

Căpitanul vicecampioanei României, Nicuşor Bancu, este încântat după victoria obţinută de Universitatea Craiova la Ovidiu, 4-1 cu FC Viitorul şi se bucură de poziţia din clasament. Fundaşul Ştiinţei a admis că misiunea de pe malul Mării Negre a fost simplificată de eliminarea lui Artean. A mărturisit că s-a temut foarte tare pentru Alex Cicâldău şi este bucuros că acesta şi-a revenit rapid.

„Am avut şi noroc cu acel roşu văzut de Artean şi sper ca Alex să fie bine. M-am speriat foarte tare. A fost o lovitură puternică primită în cap şi sunt foarte periculoase aceste lovituri. Mă bucur că Alex s-a ridicat de pe teren şi a putut să meargă pe picioarele lui. Ne-a ajutat acea eliminare, pentru că în inferioritate numerică era foarte greu să joci contra noastră. Ne-am făcut jocul, deşi în prima repriză, după ce am înscris, ne-am relaxat puţin. În cea de-a doua repriză am intrat mult mai montaţi şi s-a văzut acest lucru, pentru că am mai înscris de trei ori. Mă bucur că am câştigat“, a declarat Nicuşor Bancu, la Digi.

Nicuşor Bancu: „Încă suferim“

„Vreau să dedic golul tatălui meu, căruia îi este ziua de naştere. Este un cadou şi pentru mine, pentru că vine şi ziua mea. Mă bucur că am câştigat, suntem pe primul loc şi este foarte frumos. Încă suferim, avem o dezamăgire mare pentru jocul din Europa League, dar se mai întâmplă în fotbal. Trebuie să uităm acel episod, pentru că ne aşteaptă câte un meci la fiecare săptămână“, a completat căpitanul Ştiinţei.

Nicuşor Bancu a comentat ironic şi pe tema criticilor venite după evoluţia avută în meciul naţionalei cu Irlanda de Nord:

„Nu m-au dezamăgit… Nu am cum să contrazic specialiştii, ei sunt numărul 1. Mai ales că au jucat fotbal foarte mult unii de la televizor. Îi las să-şi dea cu părerea. S-a văzut că astăzi, iarăşi, că am fost foarte slab şi mă bucur să fiu aşa. Vreau să continuu la echipa mea de club cum pot mai bine“.

Liga 1, etapa 3

Vineri, 11 septembrie: FC Argeș – UTA Arad 1-1, Dinamo – FC Botoșani 1-1.

Sâmbătă, 12 septembrie: Academica Clinceni – Chindia Târgoviște 0-0, Poli Iași – Gaz Metan Mediaș 1-4, FC Voluntari – FCSB 2-1.

Duminică, 13 septembrie: Astra Giurgiu – Sepsi 2-2, CFR Cluj – Hermannstadt 1-0.

Luni, 14 septembrie: FC Viitorul – Universitatea Craiova 1-4.

Clasament:

1.„U“ Craiova 9 puncte (golaveraj 7-1)

2.Botoşani 7 (8-3)

3.Voluntari 7 (4-2)

4.CFR Cluj 7 (3-1)

5.FCSB 6 (7-2)

6.Mediaş 6 (7-3)

7.Chindia 4 (1-1)

8.UTA 3 (2-2)

9.Iaşi 3 (2-8)

10.Hermannstadt 2 (3-4)

11.Clinceni 2 (3-4)

12.Sepsi 2 (2-3)

13.Dinamo 2 (2-3)

14.Argeş 1 (3-6)

15.Astra 1 (2-7)

16.Viitorul 1 (2-8)

Etapa viitoare:

Vineri, 18 septembrie – ora 18.00: Chindia Târgoviște – AFC Hermannstadt, ora 21.00: Astra Giurgiu – CFR Cluj.

Sâmbătă, 19 septembrie – ora 19.00: Sepsi Sf. Gheorghe – FC Viitorul, ora 21.45: Universitatea Craiova – FC Voluntari.

Duminică, 20 septembrie – ora 16.30: FC Botoșani – Academica Clinceni, ora 18.45: UTA Arad – Poli Iași, ora 21.30: FCSB – FC Argeş.

Luni, 21 septembrie – ora 21.00: Gaz Metan Mediaș – Dinamo.

Citeşte şi: Liga 1 / Doi „lei“ s-au impus în echipa etapei a 3-a. Vezi cine a prins „unsprezecele“ LPF!