Liga 3 / CSM Slatina şi-a adjudecat punctele cu Unirea Bascov

CSM Slatina şi-a confirmat statutul de favorită în partida susţinută astăzi, pe stadionul „1 Mai“, cu Unirea Bascov, din etapa a 14-a a Ligii a III-a, seria 3. Trupa antrenată de Mihai Ianovschi s-a impus la pas, cu 2-0, şi continuă urmărirea liderului Progresul Spartac. Golurile grupării din Olt au fost marcate de experimentaţii Vasile Gheorghe (’28) şi Marian Vlada (’42).

Antrenorul Mihai Ianovschi a început meciul cu următorul 11: N. Grecu – C. Radu, G. Cotigă, M. Manea, A. Demici – M. Grigore, V. Gheorghe – D. Oprescu, R. Necşulescu, C. Căpăţână – M. Vlada. Rezerve: R. Bălbărău – E. Militaru, L. Bodri, D. Turlea, G. Ceapă, A. Capătă, C. Preda.

Liga a III-a, seria 3 – etapa 14:

Rezultate: Progresul Spartac – CSM Alexandria 1-0 (Ciprian Stanciu ’32), Municipal Braşov – Astra II 2-1 (Cenk Firat ’21, Ştefan Răchişan ’59 / Dragoş Gheorghe ’25), FC Pucioasa – Tractorul Cetate 7-1 (Alin Nisipeanu ‘3, Vlad Parghel ’33, Vlad Roman ’49, Richard Tilică ’75, Andrei Marmandiu ’83, Adrian Godinac ’86, Nicuşor Manolache ’90+1 / Marian Coca ’18), CS Blejoi – Sporting Roşiori 2-1 (Cosmin Lambru ’54, Dănuţ Iancu ’71 / Liviu Floricel ’12), Vediţa Coloneşti – Olimpic Cetate Râşnov 2-0 (Andrei Nilă ’11, ’68), CSM Slatina – Unirea Bascov 2-0 (Vasile Gheorghe ’28, Marian Vlada ’42), Flacăra Moreni – CS Baloteşti 3-0 (Marius Zidăroiu ’48, Andrei Iliescu ’63, Cosmin Anton ’83 – penalti), FC Voluntari II – Universitatea II Craiova 1-2 (Sebastian Ignat ’83 / Cosmin Dobre ’35, Constantin Olteanu ’85).

Clasament: 1. Progresul Spartac 31 puncte (golaveraj 37-8), 2. CSM Slatina 31 (31-9), 3. Universitatea II Craiova 27 (28-14), 4. Flacăra Moreni 24 (23-16), 5. Vediţa Coloneşti 23 (16-19), 6. Unirea Bascov 22 (30-23), 7. CSM Alexandria 22 (20-14), 8. Cetate Râşnov 21 (23-21), 9. CS Blejoi 19 (16-17), 10. Municipal Braşov 19 (16-20), 11. FC Pucioasa 15 (21-22), 12. FC Voluntari II 15 (27-35), 13. Astra II 13 (20-21), 14. CS Baloteşti 11 (14-27), 15. Tractorul Cetate 10 (16-49), 16. Sporting Roşiori 8 (8-31).

Etapa viitoare:

Vineri, 29 noiembrie – ora 14.00: Universitatea II Craiova – Progresul Spartac, CS Baloteşti – FC Voluntari II, Unirea Bascov – Flacăra Moreni, Astra II – FC Pucioasa, CSM Alexandria – Municipal Braşov.

Sâmbătă, 30 noiembrie – ora 14.00: Cetate Râşnov – CSM Slatina, Sporting Roşiori – Vediţa Coloneşti, Tractorul Cetate – CS Blejoi.

