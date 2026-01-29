7.6 C
Baschet / SCMU Craiova a trecut de Steaua și continuă lupta la primele poziții în LNBM

De Tiberiu Cocora
Foto: Ionuț Greere

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a câștigat cu scorul de 84-80 meciul disputat pe teren propriu cu Steaua București, miercuri seară, într-o confruntare contând pentru etapa a 19-a a Ligii Naționale. A fost un joc echilibrat, decis spre final de inspirația și valoarea jucătorilor olteni.

Craiova a început ceva mai greoi partida, așa cum ne-a și obișnuit în ultima vreme. Oaspeții au controlat prima parte a sfertului inaugural și, după un parțial de 7-0, au dus scorul la 10-2. A urmat un timeout bine-venit din partea lui Tudor Costescu, cel care a reușit să-și trezească elevii în timp util. Craiova a revenit, iar după 10 minute se afla la -3 în spatele adversarilor. Alb-albaștrii au început bine sfertul secund, au trecut la conducere, însă bucureștenii nu au cedat și au intrat în avantaj la pauza mare, scor 32-35.

Să le mulțumim lui Sam și Robinson

Nici după reluare nu am avut parte de o desprindere a vreunei echipe, pentru că s-a mers din aproape în aproape. Au ieșit la rampă execuțiile din afara semicercului ale lui Sessoms și Robinson, dar și Steaua a replicat deseori prin Gray. Astfel, înaintea ultimelor zece minute, scorul era 56-58 și absolut orice se putea întâmpla. În sfertul patru, mai exact în ultimele 5 minute de joc, craiovenii și-au „betonat“ defensiva, în timp ce în atac au defilat. Trupa lui Mandache cu greu a mai găsit soluții, în timp ce Sam și-a condus echipa spre victorie cu aruncări sigure. La final, bucuria a fost de partea oltenilor, care se pregătesc, acum, de un program infernal, cu multe deplasări consecutive.

Kendall Robinson a fost principalul marcator al Craiovei, cu 23 de puncte și 5 recuperări, Sam Sessoms a adăugat 22 de puncte, 6 recuperări și 4 pase decisive, iar DeAndre Dishman și Ishmael Leggett au contribuit cu câte 13 puncte.

În urma acestui rezultat, alb-albaștrii au ajuns la bilanțul 11-6, în timp ce adversarii lor coboară la 8-10. Mai exact, oltenii au urcat pe locul al 5-lea în Liga Națională, cu 28 de puncte, iar bucureștenii au rămas pe poziția a 10-a, cu 26 de puncte.

SCMU Craiova va evolua în runda următoare pe terenul formației Dinamo București. Meciul va avea loc duminică, 1 februarie, de la ora 16.30 și va fi transmis de TVR Sport.

