Handbal (m) / S-au stabilit semifinalele de la Campionatul European de handbal masculin

Germania, Danemarca, Croația și Islanda sunt cele 4 semifinaliste de la Campionatul European de handbal masculin. Campioana mondială era deja calificată în „careul de ași”, în timp ce celelalte 3 echipe și-a asigurat prezența în penultimul act al turneului continental miercuri.

Ultimele două meciuri din faza grupelor principale s-au încheiat astfel: Danemarca a învins-o pe Norvegia cu 38-24, iar Suedia a trecut de Elveția cu 34-21. Prin urmare, semifinalele EURO 2026 sunt următoarele:

Danemarca – Islanda

Croația – Germania

Meciurile vor avea loc vineri, când se joacă şi pentru locurile 5-6, între Portugalia – Suedia, iar duminică sunt programate finalele pentru medalii.

Primele trei clasate obţin automat şi calificarea la Campionatul Mondial, iar campioana europeană are asigurată participarea la turneul final al următoarei ediţii continentale.

Naţionala României şi-a încheiat participarea la Campionatul European cu trei înfrângeri, toate în grupa B preliminară: 34-40 cu Portugalia, 24-39 cu Danemarca şi 23-24 cu Macedonia de Nord.

A fost a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania, după 28 de ani. În 1996, România se clasa pe locul 9 din 12 echipe participante. În total, are patru participări, cu cea din 2026.

