Baschet / Continuă seria bună în amicale! SCMU Craiova, victorioasă și cu Dinamo

SCMU Craiova a disputat, în cursul zilei de vineri, un nou meci de verificare înainte de startul Ligii Naționale de Baschet. Formația antrenată de Tudor Costescu a câștigat cu scorul de 77-69 (17-22, 21-16, 14-19, 25-12) meciul disputat la București, în compania formației CS Dinamo București.

Ishmael Leggett a terminat meciul cu 20 de puncte și 5 recuperări, Tomas Zdanavičius a totalizat 14 puncte, Vlad Nistor a adăugat 11 puncte, iar Bogdan Țîbîrnă și Sam Sessoms au avut fiecare câte 10 puncte.

În urmă cu două zile, baschetbaliștii Craiovei au câștigat și disputa amicală de la Ploiești, cu Petrolul, scor 96-93. De asemenea, la Cupa Pleven (Bulgaria), SCMU a înregistrat următoarele rezultate:

BC Beroe Stara Zagora – SCMU Craiova 76-81

BC Spartak Pleven – SCMU Craiova 75-66

Citește și: Baschet / SCMU Craiova s-a mișcat bine în jocul „școală“ de la Ploiești





