Baschet / SCMU Craiova s-a mișcat bine în jocul „școală“ de la Ploiești

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a câștigat joi, în deplasare, meciul amical disputat în compania formației CSM Petrolul Ploiești, scor 96-93.

Craiova încearcă se se pună bine pe picioare înainte de startul campionatului. Oltenii debutează în LNBM pe 1 octombrie, în propriul fief, cu SCM Timișoara, iar până atuncii jocurile amicale sunt o oportunitate de excelentă de a pune în practică noile tactici.

La Ploiești s-au marcat multe puncte. Primele două sferturi au fost împărțite de către cele două adversare. După 31-18 pentru gazde, Craiova a replicat cu un 31-16 în actul secund. A fost echilibru după revenirea de la cabine, iar cele două combatante au mers cap la cap. Craiova a avut un punct avans la intrarea în ultimele 10 minute de joc, 70-69 și s-a impus în final la tot la o diferență de o posesie.

Sessoms a terminat meciul cu 21 de puncte și 7 recuperări, Leggett a adăugat 20 puncte, Robinson a totalizat 13 puncte și 4 pase decisive. Au mai punctat pentru Craiova, Țîbîrbă 13 puncte, Dishman 10 puncte, Nistor 10 puncte, Pușcașu (6), Zdanavicius (2), Leggett și Vida (1).

Citește și: Baschet / SCMU Craiova a încheiat a doua la Cupa Pleven, turneul amical din Bulgaria







