De Tiberiu Cocora

Simona Halep și înotătorul David Popovici au transmis, marți seară, mesaje în memoria fostului mare antrenor de fotbal Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani.

Halep a scris pe pagina sa de Instagram că Mircea Lucescu reprezintă o poveste scrisă cu pasiune pentru fotbalul românesc dar și un simbol al continuității.

„Astăzi fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o poveste care este scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, ci un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt. Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți.

Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea. Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră – ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește. Respect profund pentru tot ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare. Sincere condoleanțe familiei!! Odihnește-te în pace, Mister“, a scris Simona Halep.

Campionul olimpic la înot David Popovici a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare alături de marele tehnician și a scris doar mesajul: ‘Un gol imens…’

