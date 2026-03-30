Scrimă / România a obținut argintul la Mondialele de la Budapesta! Cine ne-a învins în finală

Echipa masculină de sabie a României a fost învinsă de Franţa în finala Cupei Mondiale de la Budapesta, cu 34-45. România încheie, astfel, turneul din Ungaria cu medalie de argint. În ultimul act, țara noastră a fost reprezentată de Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Niţu şi Răzvan Ursachi.

În optimile de finală, tricolorii au trecut de Polonia cu 45-27, în sferturi au câştigat în faţa Spaniei cu 45-29, iar în semifinale s-au impus în faţa echipei Statelor Unite ale Americii, cu 45-34.

Coreea de Sud a completat podiumul, după 45-26 în finala mică, disputată contra SUA.

La individual, Vlad Covaliu s-a clasat pe locul 16, George Dragomir pe 26, Răzvan Ursachi pe 39, Matei Cîdu pe 43, Radu Niţu pe 61, Eduard Dragomir pe 141, Mihnea Enache pe 196, iar Mario Ştefan pe 227.

Echipa formată din Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Niţu şi Răzvan Ursachi a obținut medalia de bronz anul trecut, la Campionatele Mondiale de la Tbilisi, după 45-41 cu Japonia în finala mică.

