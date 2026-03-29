România a surclasat Liechtensteinul în preliminariile Europeanului U19

Selecționata României U18 a surclasat formația Liechtensteinului cu 11-0 (8-0) în Grupa B1 a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-19 din 2027 (Stadion Tunari, 14:00).

Echipa antrenată de Ion Marin s-a impus prin golurile marcate de Hunor Batzula (11), Raul Cojocariu (13, 69), Fernando Pellegrini (15, 37, 42), Rareș Coman (28), Sebastian Banu (32, 34), Mario David (62) și Ștefan Amarandei (80).

România a aliniat echipa: Luca Crăciun – Fabio Bădărău (căpitan), Bogdan Ungureanu, Raul Cojocariu – Rareș Coman (Ianis Podoleanu, 46) – Hunor Batzula, Robert Drăghici (Ștefan Amarandei, 61), Sebastian Banu (Raul Avram, 77), Costyn Gheorghe – Andrei Roateș (Mario David, 62), Fernando Pellegrini (Alexandru Bota, 62).

În celălalt meci al grupei, Danemarca a trecut de Andorra cu 1-0.

În clasament, România ocupă primul loc, cu 6 puncte (+13), urmată de Danemarca, 6 puncte (+6), Andorra, 0 puncte, Liechtenstein, 0 puncte. Câștigătoarea grupei se va califica în Liga A.

Ultimele meciuri din grupă vor avea loc marți 31 martie, România – Danemarca (Arena 1 – Clinceni, ora 13:00) și Andorra – Liechtenstein (Buftea, 13:00).

