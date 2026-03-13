Părăsește Max Verstappen Formula 1? Campionul mondial a dat un răspuns concret: „Cu siguranță…“

Campionul mondial de 4 ori, Max Verstappen, a explicat la Shanghai că „nu vrea să părăsească Formula 1” și a confirmat că discuțiile active cu FIA sunt deja în desfășurare pentru modificarea noilor reguli privind unitățile de propulsie.

Sezonul 2026 a adus unele dintre cele mai importante schimbări de regulament din istoria competiției, atât la nivelul șasiului, cât și al unităților de propulsie. Noile motoare pun un accent mult mai mare pe energia electrică, ceea ce a generat controverse în rândul piloților.

Verstappen, pilotul celor de la Red Bull Racing, este cel mai vehement critic al noilor reguli de motorizare din Formula 1. El a comparat noile mașini cu „Formula E pe steroizi” și a continuat cu plângeri și critici regulate.

Verstappen rămâne în F1

Această poziție, alături de câteva declarații ale sale conform cărora nu intenționează să rămână mult timp în Formula 1, i-a determinat pe mulți analiști să prezică o plecare mult mai devreme decât se aștepta, din cauza dezamăgirii față de noile reglementări tehnice.

Totuși, olandezul a ținut să clarifice situația: „Nu vreau, de fapt, să plec. Dar, cu siguranță, vreau să fie mai distractiv. Voi concura pe Nordschleife și sper ca în viitorul apropiat să pilotez și la Spa, precum și la Le Mans. Combin diverse lucruri care îmi plac. Desigur, lucrez și la echipa mea, ceea ce este un angajament plăcut care mă distrage de la Formula 1“.

