Formula 1: s-au încheiat calificările pentru Marele Premiu al Australiei

Pilotul britanic George Russell, de la Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, a obținut pole position în calificările pentru Australian Grand Prix, prima etapă a noului sezon din Formula 1. Russell a stabilit cel mai rapid timp al sesiunii, 1:18.518, și va pleca din prima poziție pe grila de start în cursa de la Melbourne.

Britanicul George Russell (Mercedes) a dominat, sâmbătă, calificările pentru Marele Premiu al Australiei, devansându-şi coechipierul Kimi Antonelli şi pe Isack Hadjar (Red Bull).

George Russell, al 8-a pole position din cariera sa la volanul Mercedesului său

George Russell a obţinut astfel al 8-a pole position din cariera sa la volanul Mercedesului său, care şi-a confirmat potenţialul pe circuitul australian, conform news.ro.

Britanicul, cel mai rapid în Q1, Q2 şi apoi Q3, este favorit la victorie duminică.

Charles Leclerc (Ferrari) va pleca de pe locul 4, Oscar Piastri (McLaren) de pe 5, iar Lando Norris (McLaren) de pe locul 7.

Lewis Hamilton (Ferrari) a ocupat locul 7 în calificări, urmat de Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls) şi Gabriel Bortoleto (Audi).

În ceea ce-l priveşte pe Max Verstappen (Red Bull), acesta nu a reuşit să înregistreze niciun timp, deoarece a ieşit de pe pistă în Q1, după ce roţile din spate i s-au blocat în prima curbă, şi va porni în Marele Premiu de pe locul 20.

Citeşte şi: Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au calificat în turul trei la Indian Wells