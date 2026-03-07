Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au calificat în turul trei la Indian Wells

Jaqueline Cristian (35 WTA) şi Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-au calificat, sâmbătă, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.

Cristian a trecut în turul doi de australianca Maya Joint, locul 29 mondial şi cap de serie 29, scor 0-6, 6-2, 7-5. Meciul a durat două ore şi 19 minute.

În turul trei, Jaqueline o va întâlni pe belarusa Arina Sabalenka, locul 1 mondial.

Şi Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-a calificat în turul al treilea, după ce a trecut de favorita 21, Diana Shnaider (Rusia), locul 20 WTA, scor 6-2, 7-6 (0), după o oră şi 32 de minute, potrivit Agerpres.

În turul trei, Cîrstea va evolua cu sportiva cehă Linda Noskova, locul 14 mondial şi cap de serie 14. Jucătoarele calificate în turul trei îşi asigură un premiu de 61.865 dolari şi 65 de puncte WTA.