Rugby / România, spulberată de Portugalia în Rugby Europe Championship

Naționala României a fost surclasată de echipa Portugaliei, cu scorul de 44-7 (25-7), duminică seară, pe Estadio Nacional Jamor din Oeiras, în ultimul meci din Grupa B a Rugby Europe Championship.

Gazdele au obținut și punctul bonus ofensiv, după cele șapte eseuri marcate: Rodrigo Marta (3), Manuel Cardoso Pinto (2), Simao Bento și Jose Monteiro. Samuel Marques a transformat două eseuri și a marcat dintr-o lovitură de pedeapsă, iar Manuel Vareiro a reușit și el o transformare.

Punctele României au fost aduse de Tudor Butnariu (eseu) și de Alin Conache (transformare).

România: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Marius Antonescu (Narbonne), 5. Andrei Mahu (căpitan; Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua), 8. Eduard Cioroabă (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Dănuț Jipa (CS Rapid), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Taylor Gontineac (Beziers), 13. Nicolas Onuțu (CS Annonay), 14. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), 15. Toni Maftei (CS Rapid).

Portugalia a obținut trei victorii (15 puncte), în timp ce ”stejarii” au rămas cu victoria în fața reușită în fața Belgiei (5 puncte), care s-a clasat pe locul al treilea (5 puncte), Germania încheind Grupa B, cu 4 puncte.

În semifinale, pe 7-8 martie, România va întâlni Georgia, la Tbilisi, iar Portugalia va întâlni pe teren propriu Spania.

