Atletism / România a cucerit cinci medalii la Campionatele Balcanice

Sportivii români au cucerit cinci medalii, una de aur, trei de argint și una de bronz, sâmbătă, la Campionatele Balcanice de atletism în sală de la Belgrad, potrivit paginii de Facebook a Federației Române de Atletism.

Sorin Alexandru Voinea a câștigat aurul la 400 m (47 sec 12/100).

Medalii de argint au obținut Federica Apostol la săritura în înălțime (1,87 m), Andreea Elena Taloș la triplusalt (13,96 m) și Andrei Rareș Toader la aruncarea greutății (20,02 m).

Ștafeta masculină de 4×400 m a României (Sorin Alexandru Voinea, Cristian Gabriel Voicu, Dragoș Ionuț Nastasă, David Ștefan Damian) a obținut medaliile de bronz (3 min 12 sec 04/100).

România a participat cu 14 atleți, 9 la masculin și 5 la feminin.

