Scrimă / Românca Alexandra Adoch, medaliată cu argint la Europenele de cadeți

Sportiva română Alexandra Adoch a obținut medalia de argint în proba individuală de floretă, vineri, la Campionatele Europene de scrimă pentru cadeți de la Tbilisi, după ce a fost învinsă în finală cu 15-8 de turcoaica Alara Atmaca. Medaliile de bronz au fost obținute de Abele și de franțuzoaica Melisande Bolore.

Adoch a trecut în primul tur de o reprezentantă a Turciei, Elif Ada Yildiz, cu 15-7, apoi a învins o altă turcoaică, pe Elvin Gulisik, cu 15-9, în optimi a învins-o pe poloneza Teresa Mos, cu 15-10, în sferturi a câștigat duelul cu franțuzoaica Eloise Goutenegre, cu 15-7, iar în semifinale s-a impus în fața letonei Liene Abele, cu 15-5.

În proba feminină de sabie a cadetelor, Sofia Corlătescu a fost învinsă în optimi de ucraineanca Maia Veliciko, scor 15-10, clasându-se pe 11, în timp ce Sabina Hogaș a încheiat pe 14, după ce a pierdut și ea în optimi, în fața maghiarei Linda Decsi, cu 13-15.

În proba masculină de sabie a cadeților, Ștefan Popa a fost cel mai bine clasat român, pe locul 13. El a fost învins în optimi de polonezul Franciszek Golach, cu 15-8.

Citește și: Jaqueline Cristian și Gabi Ruse rămân cu prezența în semifinale la Dubai



