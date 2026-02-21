-0.5 C
Jaqueline Cristian și Gabi Ruse rămân cu prezența în semifinale la Dubai

De Tiberiu Cocora

Perechea română Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse a fost învinsă de cuplul Laura Siegemund (Germania)/Vera Zvonareva (Rusia), cu 6-3, 7-6 (8/6), vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.

Româncele s-au înclinat după două ore de joc.

Cristian și Ruse au avut 5-3 în setul al doilea, dar au fost egalate și s-a ajuns în tiebreak, unde au condus cu 6-4, dar au ratat două mingi de set, pierzând ultimele patru puncte ale partidei în fața experimentatelor adversare. Siegemund și Zvonareva au împreună 78 de ani (Siegemund – 37 ani, Zvonareva – 41 ani).

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au ales cu un cec de 59.000 de dolari și 390 de puncte WTA la dublu.

