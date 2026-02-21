-0.5 C
Craiova
sâmbătă, 21 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportSabrina Voinea, direct pe masa de operații! Ce se întâmplă cu dețintoarea aurului Mondial

Sabrina Voinea, direct pe masa de operații! Ce se întâmplă cu dețintoarea aurului Mondial

De Tiberiu Cocora

Sabrina Voinea, marea speranță a actualei generații din gimnastica românească, a fost operată de urgență din cauza unei apendicite acute.

Sabrina Voinea a ajuns vineri seară, 20 februarie 2026, la Spitalul de Urgențe Ilfov cu durere mare în zona burții. După primul set de analize, gimnastei i s-a descoperit o infecție în corp. Doctorul chirurg a constatat imediat că are apendicită, iar Sabrina Voinea s-a dus la Floreasca de urgență și a fost operată notează Prosport.

„Este la reanimare în acest moment. Eu am venit să mă schimb și mă duc din nou la ea. A luat-o dintr-odată, a simțit dureri foarte, foarte mari. A avut apendicită acută, avea leucocitele 16.000. Ne-am speriat foarte tare. Acum, e important să fie ea bine”, a declarat Camelia Voinea, mama sportivei, pentru sursa citată.

Sabrina Voinea este una dintre marile speranțe ale României în materie de gimnastică, iar în septembrie 2025 a bucurat o țară întreagă. Mai exact, Voinea a cucerit medalia de aur în cadrul Cupei Mondiale de la Paris, după ce a executat un exercițiu fantastic la sol și a fost notată de arbitri cu 13.800.

Citește și: Patinaj artistic / Românca Julia Sauter, locul 17 la Jocurile Olimpice

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA