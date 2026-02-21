Sabrina Voinea, direct pe masa de operații! Ce se întâmplă cu dețintoarea aurului Mondial

Sabrina Voinea, marea speranță a actualei generații din gimnastica românească, a fost operată de urgență din cauza unei apendicite acute.

Sabrina Voinea a ajuns vineri seară, 20 februarie 2026, la Spitalul de Urgențe Ilfov cu durere mare în zona burții. După primul set de analize, gimnastei i s-a descoperit o infecție în corp. Doctorul chirurg a constatat imediat că are apendicită, iar Sabrina Voinea s-a dus la Floreasca de urgență și a fost operată notează Prosport.

„Este la reanimare în acest moment. Eu am venit să mă schimb și mă duc din nou la ea. A luat-o dintr-odată, a simțit dureri foarte, foarte mari. A avut apendicită acută, avea leucocitele 16.000. Ne-am speriat foarte tare. Acum, e important să fie ea bine”, a declarat Camelia Voinea, mama sportivei, pentru sursa citată.

Sabrina Voinea este una dintre marile speranțe ale României în materie de gimnastică, iar în septembrie 2025 a bucurat o țară întreagă. Mai exact, Voinea a cucerit medalia de aur în cadrul Cupei Mondiale de la Paris, după ce a executat un exercițiu fantastic la sol și a fost notată de arbitri cu 13.800.

