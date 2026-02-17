Cele mai tari meciuri din play-off-ul Ligii Campionilor, 17-18 februarie – avancronici și cote

Astăzi se reia Champions League, cu play-off-ul pentru optimi. Vom vedea la lucru formații care au pretenții la câștigarea trofeului alături de echipe precum Qarabag și Bodo Glimt, care ar putea produce noi surprize, în special pe teren propriu.

În ultima partidă europeană de pe teren propriu, Bodo Glimt a învins-o pe Manchester City cu 3-1. Acum speră să obțină un rezultat similar cu Inter Milano, finalistă Champions League.

O altă formație îndreptățită să spere la un rezultat bun este Benfica, echipa care va înfrunta colosul Real Madrid la 3 săptămâni distanță de la meciul câștigat cu 4-2 în ultimul minut. În alt duel de top, Atalanta și Dortmund speră să întrerupă șirul înfrângerilor din Champions League.

Benfica – Real Madrid: „vulturii”, pericol real pentru madrileni

Estadio Da Luz va găzdui pentru a doua oară în mai puțin de o lună partida dintre Benfica și Real Madrid. Aceasta va începe pe 17 februarie, la ora 22:00. Benfica a întâlnit-o pe Real Madrid în ultima etapă din faza ligii, învingând-o cu scorul de 4-2. Golul victoriei a fost marcat în al optulea minut de prelungire de către goalkeeper. Cu acel gol, Benfica a urcat pe locul 24, prinzând astfel un loc în play-off-ul optimilor Champions League. Se anunță un meci disputat, cu șanse mari să vedem goluri de ambele părți și Real mare favorită la calificare.

Real Madrid a încheiat pe locul 9 în faza ligii, la un punct în spatele echipelor de pe locurile 5-8. În ultima etapă toate celelalte 9 formații care se aflau în top 10 au obținut victorii. Chelsea și Sporting Lisabona au fost cel mai aproape de a se împiedica în ultima etapă. Din păcate însă pentru Real Madrid nu au făcut-o, iar „galacticii” sunt nevoiți să dispute play-offul pentru optimi. Sezonul trecut Real Madrid a devenit prima echipă cu 500 meciuri în Liga Campionilor, acesta fiind doar unul dintre recordurile clubului spaniol în competiția europeană.

Dortmund – Atalanta: cine va întrerupe seria înfrângerilor în Champions League?

Pe 17 februarie, începând cu ora 22:00, Dortmund va primi vizita Atalantei în prima manșă a play-offului pentru optimi. A doua va avea loc peste o săptămână. Dortmund a încheiat pe locul 17 în faza ligii, cu trei victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri. Două dintre cele trei înfrângeri au venit în ultimele două etape, când a fost învinsă la o diferență de două goluri atât de Tottenham, cât și de Inter Milano.

Victorie Dortmund: 2.05

Egal: 3.50

Victorie Atalanta: 3.25

Atalanta a încheiat pe locul 15 în faza ligii. La fel ca Dortmund, a fost învinsă și ea în ultimele două runde. Echipele care au învins-o în acest interval s-au numit Athletic Bilbao și Royale Union. Niciuna dintre acestea nu a reușit să încheie în top 24. Învingătoarea acestei duble manșe o va înfrunta în optimile competiției pe Arsenal sau Bayern Munchen.

Bodo Glimt – Inter Milano: formația norvegiană scrie istorie în acest sezon european

În Norvegia se va disputa, la mijlocul acestei săptămâni, partida dintre Bodo Glimt și Inter Milano. Aceasta va începe pe 18 februarie, la ora 22:00. Formația antrenată de Cristian Chivu nu va avea o misiune deloc ușoară în Norvegia, cunoscut fiind faptul că marile echipe se împiedică des în acea parte din Europa.

Cel mai recent exemplu a fost Manchester City, care a fost învinsă chiar de Bodo Glimt în deplasare, cu scorul de 1-3. S-a întâmplat în penultima etapă, pentru ca în ultima formația norvegiană să se impună cu scorul de 2-1 contra lui Atletico Madrid. În antepenultima etapă formația norvegiană remiza cu Dortmund. Astfel, Bodo Glimt a încheiat pe locul 23 în faza ligii. Formația norvegiană are cota 1.35 pentru a înscrie în acest meci.

Inter Milano a încheiat pe locul 10 în faza ligii, cu 5 victorii și 3 înfrângeri. Cele 3 eșecuri au venit în ultimele 4 etape. Formația antrenată de Cristian Chivu s-a impus în ultima rundă cu 2-0 în fața lui Dortmund, în deplasare. Asta nu a fost însă de ajuns pentru ca „nerazzurrii” să se califice direct în optimile Champions League.

Forma de moment ar putea oferi indicii despre formațiile care pornesc favorite în vederea primei manșe a play-off-ului pentru optimi. Nu de puține ori însă, formațiile cu formă proastă în campionat au reușit să se impună în cupele europene și să ajungă în fazele finale. De asemenea, o formă bună într-un campionat de top nu garantează o prestație bună și în Champions League.