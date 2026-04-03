Secretarul general al NATO, întâlnire cu Donald Trump la Washington

După criticile acide ale preşedintelui american la adresa aliaţilor europeni, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va deplasa la Washington în perioada 8-12 aprilie, unde se va întâlni cu Donald Trump.

Şeful NATO va avea miercuri o întrevedere cu Donald Trump, secretarul de stat american Marco Rubio şi secretarul apărării Pete Hegseth, a anunţat vineri NATO, potrivit news.ro.

Şeful Casei Albe a ameninţat în ultimele zile că va părăsi Alianţa Nord-Atlantică, denunţând decizia ţărilor europene membre NATO de a se ţine la distanţă de războiul declanşat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.