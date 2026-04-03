Iranul permite selectiv navelor să tranziteze Strâmtoarea Ormuz

Numărul navelor care au traversat Strâmtoarea Ormuz a crescut recent, potrivit unui raport publicat vineri de compania de date Windward, relatează agenția DPA.

Ca represalii după războiul pornit împotriva sa de SUA și Israel, Iranul a blocat de facto acest coridor navigabil esențial exportului petrolului și gazului din Golf, amenințând că va ataca acolo orice navă ce are legături cu SUA, Israel și cu aliații acestora.

Dar miercuri au trecut prin strâmtoare 16 nave, față de 11 în ziua precedentă, a treia zi consecutivă de creștere. Totuși, aceste nave reprezintă foarte puțin comparativ cu traficul anterior declanșării războiului.

Majoritatea navelor care au tranzitat strâmtoarea în ultimele zile au navigat în apropierea coastei iraniene de-a lungul insulei Larak, Iranul practicând o blocadă selectivă, cu permisiuni individuale de trecere.

Trei nave au traversat de asemenea strâmtoarea în apropierea coastei Omanului, evitând coridorul controlat de Iran. Una dintre acestea, un metanier încărcat cu gaze naturale lichefiate (GNL), se află în apropierea portului capitalei omaneze Muscat. Este prima navă cu GNL ce reușește să iasă din Golful Persic de la începutul războiului declanșat pe 28 februarie.

O navă port-container a companiei franceze CMA a ieșit de asemenea joi din Golful Persic, semnalul său de navigație indicând un ‘proprietar francez’.

Citeşte şi: Cum va fi vremea în intervalul 6 aprilie – 4 mai





