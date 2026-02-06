Dinamo vs U. Craiova: bookmakerii prefațează un duel echilibrat în Superliga

S-au jucat deja patru etape în Superliga în 2026, iar Craiova și Dinamo ocupă locurile 1, respectiv 3 în clasament, fiind despărțite de un singur punct. Între ele este Rapid, la egalitate de puncte cu Dinamo, dar un golaveraj mai bun.

Dinamo a obținut trei victorii și un rezultat de egalitate în 2026. Cele trei victorii au venit la o diferență de un gol. Etapa trecută dinamoviștii au transpirat pentru victorie împotriva Farului. S-au impus cu scorul de 3-2, după ce au fost conduși cu 0-1, respectiv 1-2. Golul victoriei a fost marcat în minutul 89 de către Alexandru Pop.

Universitatea Craiova este liderul campionatului, având cea mai bună ofensivă, cu 45 de goluri marcate. În ultima deplasare însă, formația olteană a fost învinsă cu scorul de 1-4 de Farul Constanța, echipă învinsă ulterior de Dinamo în runda trecută. În primele două etape ale anului craiovenii nu au primit gol. S-au impus cu 4-0 în deplasare în fața Petrolului, respectiv cu 2-0 pe teren propriu contra celor de la FC Botoșani.

Cinci victorii a obținut Universitatea Craiova din ultimele șase întâlniri directe disputate în deplasare. Singura înfrângere din acest interval a venit în vara lui 2024, craiovenii fiind învinși cu scorul de 1-2. Dinamo a încheiat atunci în dublă inferioritate numerică. În play-off-ul sezonului trecut, craiovenii s-au impus cu scorul de 2-0. Meciul se anunță destul de echilibrat, deși agențiile de pariuri sportive o dau pe Dinamo ușor favorită, așa cum este și normal având în vedere că evoluează pe propriul teren și a arătat foarte bine în ultima perioadă.

Victorie Dinamo: 2.12

Egal: 3.50

Victorie Universitatea Craiova: 3.20

Finalul sezonului regulat din Superliga se apropie, iar emoțiile sunt la cote maxime. Până la finalul lui mai avem 5 etape, în care ne așteaptă meciuri destul de interesante. În afara celui dintre Dinamo și Universitatea Craiova, care va închide etapa, se va desfășura și cel dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj.

Clujul fierbe în această rundă

Derby-ul Clujului, care se va desfășura pe 7 februarie, anunță spectacol. În campionat CFR Cluj vine după șase victorii, în vreme ce Universitatea Cluj vine după trei succese. În ultima rundă CFR Cluj a învins-o cu 1-0 în deplasare pe UTA Arad, iar Universitatea a trecut cu 3-1 pe teren propriu de FC Argeș.

Victorie CFR Cluj: 1.93

Egal: 3.20

Victorie Universitatea Cluj: 4.20

În ultima deplasare, “șepcile roșii” au învins-o pe Rapid cu scorul de 2-0. În ultima partidă pe teren propriu, formația antrenată de Daniel Pancu a trecut cu 4-2 de Metaloglobus. În trei din ultimele patru partide directe cu CFR Cluj pe teren propriu au fost marcate cel puțin patru goluri. În două dintre aceste partide, CFR Cluj s-a impus cu scorul de 4-0, iar în cealaltă Universitatea Cluj a învins cu 3-2. Singura partidă din acest interval cu mai puțin de trei goluri a avut loc în play-off-ul sezonului trecut. Atunci CFR Cluj a învins cu scorul de 1-0. Ni se oferă cota 2.33 ca în acest meci să se înscrie peste 2.5 goluri.

Clasament Superliga după 25 etape

Universitatea Craiova: 49 puncte Rapid București: 48 puncte Dinamo București: 48 puncte Universitatea Cluj: 42 puncte FC Argeș: 40 puncte FC Botoșani: 39 puncte CFR Cluj: 38 puncte UTA Arad: 38 puncte Oțelul Galați: 37 puncte FCSB: 37 puncte

FCSB este singura echipă din Superliga care a evoluat în play-off în fiecare ediție de când acest sistem a fost introdus. Echipa se află acum pe loc de play-out, iar programul până la finalul sezonului regulat nu este tocmai unul facil. Va reuși campioana României să obțină un loc în primele 6 la finele sezonului regulat?