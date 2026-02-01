Farul – U Craiova 4-1 / Filipe Coelho: „Au fost mai eficienți decât noi!“

Farul s-a impus cu 4-1 în fața liderului Universitatea Craiova, în cadrul etapei a 24-a din SuperLigă. Oltenii au fost lipsiți total de șansă și inspirație și astfel au bifat un nou rezultat negativ la „malul mării“.

După meciul de la Ovidiu, Filipe Coelho a declarat că adversarii au fost mult mai pragmatici și au profitat de fiecare ocazie avută pentru a marca.

„Au câștigat pentru că au fost mai eficienți decât noi, cel puțin în prima repriză. Am avut multe ocazii de a marca, dar nu am fost eficienți ca în trecut. Cu mai puține ocazii marcam în meciurile trecute. Au fost pragmatici, noi nu, trebuie să acceptăm asta, felicitări adversarilor. Trebuie să muncim mai mult.

Astăzi nu am înscris decât un gol, în meciurile trecute am făcut-o de mai multe ori. Trebuie să analizăm, să fim mai buni. Sunt mândru de jucătorii mei cum au jucat. (n.r. despre intrarea lui Băluță în poartă) A fost decizia jucătorilor, de moment. Nu a fost decizia mea. Bancu este accidentat. O să vedem dacă va lipsi mai mult. Baiaram la fel, o să vedem”, a declarat Filipe Coelho, la finalul partidei de la Ovidiu.

Chiar și cu acest eșec drastic înregistrat, Universitatea Craiova rămâne pe primul loc în SuperLigă, cu 45 de puncte, în timp ce Farul a ajuns la 34 de puncte.