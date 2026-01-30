Medalia Anei Bărbosu de la JO, în aer! Cazul a fost trimis spre rejudecare la TAS

Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică după ce apelul depus de federația americană de Gimnastică a fost admis. În acest moment, cazul va fi judecat la TAS.

Tribunalul Federal Elvețian a constatat vicii grave de procedură, inclusiv în corespondența dintre TAS și apărarea lui Jordan Chiles. Acesta este și motivul pentru care a solicitat revizuirea deciziei.

Între timp, medalia rămâne „în aer”, fizic la Ana, dar oficial neatribuită, în așteptarea noii judecăți la TAS.

Mihai Covaliu: „Ne pregătim pentru următorii paşi!“

Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a precizat că apelul făcut de gimnasta Sabrina Voinea a fost respins de Tribunalul Federal Elveţian.

„În primul şi în primul rând, doar avocaţii au fost notificaţi. Nu a apărut nimic pe site, raportul nu este public deocamdată. Din ceea ce ştim acum, se va publica mâine pe site. Deocamdată au fost notificate părţile. Studiem şi noi verdictul şi ne pregătim pentru următorii paşi.

Această decizie spune că s-a respins apelul pentru Sabrina Voinea, tribunalul a reanalizat probele pe care federaţia de gimnastică americană le-a adus în discuţie şi le-a trimis spre reevaluare la TAS. Deocamdată, ceea ce se înţelege acum, în momentul de faţă, este ceea ce apare în comunicatul emis de avocaţi. Urmează ca mâine, după ce apare pe site şi întregul raport să putem face mai multe comentarii”, a afirmat Covaliu.

Ce s-a întâmplat în finala la sol de la Jocurile Olimpice

România a cucerit medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 prin Ana Bărbosu. Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea şi pe 5 de americanca Jordan Chiles.

Ulterior, atât federaţia de gimnastică din SUA, cât şi gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elveţian.

